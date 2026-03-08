Кружева и застежки могут порваться: как правильно стирать нижнее белье

Это нужно сделать перед стиркой

Многие люди стирают нижнее белье вместе с другой одеждой и не задумываются, правильно ли они поступают. Однако один простой шаг перед стиркой может помочь сохранить вещи целыми и избежать повреждений на других тканях.

Как советуют в "joy", перед стиркой нижнее белье лучше класть в специальный мешок для белья. Это помогает защитить деликатные ткани, которые могут легко повредиться во время стирки в стиральной машине. Речь идет прежде всего об изделиях из тонких материалов, в частности кружевных.

Во время стирки такие вещи могут зацепиться за другую одежду. Особенно если рядом есть вещи с пуговицами, молниями, застежками или липучками. В процессе вращения барабана эти элементы могут повредить ткань, из-за чего белье рвется или теряет форму.

Мешочек для стирки. Фото: Prom

Кроме того, отдельные детали белья, например косточки бюстгальтера или застежки, могут цепляться за другие вещи. Из-за этого иногда повреждается не только одежда, но и внутренняя часть стиральной машины.

Поэтому, чтобы избежать таких проблем, советуют использовать специальный защитный мешок для стирки. Если его нет, можно воспользоваться обычной наволочкой. Достаточно положить туда нижнее белье перед тем, как загрузить его в стиральную машину.

