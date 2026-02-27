Вона однією з перших співала українською мовою: ви точно не впізнаєте цю співачку на дитячому фото

Артистка підкорила мільйони шанувальників і дуже змінилася

Дитинство залишає слід на обличчі кожного, але деяких зірок на архівних кадрах просто не впізнати. Наша героїня — саме такий випадок: дивлячись на її дитячі фото неможливо розглянути майбутнього кумира мільйонів. Вона змінилася до невпізнання.

"Телеграф" розповідає про популярну українську співачку, яку просто не впізнати на архівному ще чорно-білому фото з дитинства.

Ця співачка має скандальну репутацію, проте вона дуже давно на українській естраді та збирає величезні зали шанувальників на своїх концертах. Також артистка була однією з перших, хто розпочинав свою кар’єру з україномовних пісень, до яких зараз повертається.

Вгадайте, що то за зірка на дитячому фото?

Вгадали? Звісно, це було не просто. На фото співачка Ірина Білик.

Ірина Білик народилася у Києві 6 квітня 1970 року, зараз їй 55 років. В останні роки артистка активно займається збереженням молодості та часто проходить косметологічні процедури. Вона відома своїми яскравими образами та незвичайними сценічними костюмами.

Білик відома також своїми україномовними хітами, які підкорили слухачів наприкінці 90-х. Серед них такі пісні, як "А я пливу у човні", "Ти мій", "Божевільна", "Одинокая" та інші. Пізніше Ірина почала випускати і російські пісні, але тепер перекладає їх українською мовою та записує нові.

Ірина Білик. Фото: https://wikipedia.org/

