Робота мрії? Скільки в Україні можна отримувати за перегляд фільмів для дорослих

В Україні можна заробляти гроші на перегляді фільмів для дорослих. Йдеться про експерта у кримінальних справах щодо створення та поширення порнографічного контенту.

Як порахувала "Економічна правда", такий фахівець отримує близько 500 грн за годину. У середньому вартість експертиз у межах одного вироку (таких експертиз може бути кілька) сягає 11,3 тис. грн.

З 2022 року на такі експертизи в рамках кримінальних проваджень могли витратити 4,9 млн грн. Проте суд перекладає ці витрати на засуджених.

Щорічно відкриваються сотні кримінальних справ щодо створення та поширення порнографічного контенту. За даними Офісу генерального прокурора, у січні-серпні 2025 року в Україні було 1 464 кримінальні справи щодо створення порно.

З початку 2022 року суди винесли 247 вироків за різними частинами ст. 301 КК (ввезення, виготовлення та поширення порнографії (за участю повнолітніх людей). За цей час вироки отримали 287 осіб. Більшість (близько 150) поширювала власний контент, решта – чужий.

По кожній подібній справі призначається експертиза. Фахівці переглядають відео- та фотоматеріали, та отримують за це зарплату.

