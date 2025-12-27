Частина пенсіонерів може втратити виплату. Як цього уникнути

У ПФУ розповіли, хто має пройти фізичну ідентифікацію

Пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи проживають за кордоном повинні проходити фізичну ідентифікацію. Адже, якщо це не зробити вчасно, можна втратити пенсію.

Що треба знати:

Втрачену пенсію можна відновити, якщо подати потрібні документи

Пройти ідентифікації можна кількома способами

Як наголосила заступниця Голови правління ПФУ Ірина Ковпашко у відповідь на запит "Телеграфу", виплата пенсії припиняється майже одразу, якщо людина не пройшла ідентифікацію. Це здійснюється за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України відповідно до пункту 41 частини першої статті 49 Закону.

Однак українці, які втратили пенсію, через не проходження ідентифікації, можуть відновити виплату. Для цього вони мають надати документи, де вказані причини та підстави затримки. Після розгляду документів їм можуть призначити повторне проходження фізичної ідентифікації.

Для довідки

Ідентифікація пенсії в Україні — це обов'язкова процедура підтвердження особи пенсіонера для продовження виплат, особливо для ВПО та тих, хто за кордоном. Пройти її можна онлайн через портал ПФУ, особисто в банку чи Пенсійному фонді, або через закордонні дипломатичні установи за кордоном.

З 2025 року процедура стала обов'язковою для осіб ВПО та тих, хто проживає за кордоном.

