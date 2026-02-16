Не кажіть "Ігоре" та по батькові "Ігорович": як буде правильно за новим українським правописом

На території України мешкає пів мільйона носіїв імені Ігор і до них варто звертатися по-іншому

У травні 2024 року завершився етап переходу на оновлені правописні норми в Україні, що означає обов'язковість дотримання всіх його пунктів, навіть тих, що викликали найбільше дискусій. Однією з таких змін торкнулося і відмінювання вживаного в Україні імені — Ігор.

Про які саме нововведення стосовно імені "Ігор" запроваджено новим правописом, детально пояснить "Телеграф" далі.

Ім'я "Ігор" є доволі розповсюдженим в Україні, адже, згідно зі статистикою сервісу "Рідні", його носить цифра, що перевищує 470 тисяч людей. Проте значна частина громадян і досі не знає, як коректно писати по батькові від нього, — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович?

Імʼя Ігор в Україні

Попередні редакції українського правопису встановлювали, що клична форма для імені Ігор — це "Ігоре", а по батькові — "Ігорович".

У 2024 році набула чинності оновлена редакція правопису, згідно з якою коректним звертанням до імені "Ігор" вважається форма "Ігорю", а по батькові тепер належить писати як "Ігорьович".

"До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боє́ць, ве́летень, Василь…, а також і деякі чоловічі особові імена: І́гор — І́горя, Ла́зар — Ла́заря. Хоч слово Ігор, на відміну від Василь, у сучасному вигляді вже не має кінцевого ь, парадигма їх відмінювання лишається незмінною: Василя, Василю, Василеві, Василем, Ігоря, Ігорю, Ігореві, Ігорем. Саме за цією логікою за новим правописом маємо писати Васильович, Ігорьович, Лазарьович", — пояснюють в мережі.

Раніше "Телеграф" писав, які українські імена дратують росіян.