Не говорите "Ігор" и отчество "Ігорович": как будет правильно по новому украинскому правописанию

На территории Украины проживает полмиллиона носителей имени Игорь и к ним следует обращаться по-другому

В мае 2024 года завершился этап перехода на обновленные правописания в Украине, что означает обязательность соблюдения всех его пунктов, даже вызвавших больше дискуссий. Одним из таких изменений коснулось и спряжение употребляемого в Украине имени — Игорь.

О каких именно нововведениях по имени "Игорь" введено новым правописанием, подробно объяснит "Телеграф" дальше.

Имя "Игорь" довольно распространено в Украине, ведь, согласно статистике сервиса "Рідні", его носит цифра, превышающая 470 тысяч человек. Однако значительная часть граждан до сих пор не знает, как корректно писать отчество от него, — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович?

Имя Игорь в Украине

В 2024 году вступила в силу обновленная редакция правописания, согласно которой корректным обращением к имени "Ігор" считается форма "Ігорю", а отчество теперь следует писать как "Ігорьович".

"До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боє́ць, ве́летень, Василь…, а також і деякі чоловічі особові імена: І́гор — І́горя, Ла́зар — Ла́заря. Хоч слово Ігор, на відміну від Василь, у сучасному вигляді вже не має кінцевого ь, парадигма їх відмінювання лишається незмінною: Василя, Василю, Василеві, Василем, Ігоря, Ігорю, Ігореві, Ігорем. Саме за цією логікою за новим правописом маємо писати Васильович, Ігорьович, Лазарьович", — объясняют в сети.

