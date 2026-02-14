З Днем закоханих! Красиві привітання та яскраві листівки на 14 лютого

Привітайте коханих із романтичним святом

День закоханих — гарне та романтичне свято, під час якого люди освідчуються один одному у коханні та вітають теплими словами. Цього дня обмінюються валентинками, подарунками та зізнаннями.

"Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та привітання, щоб ви могли відправити близьким замість валентинки у соцмережах та месенджерах.

Листівки та привітання з 14 лютого

Із Днем святого Валентина! Нехай цей день вкотре нагадає про те, як важливо цінувати тих, хто поруч. Бажаю щирих усмішок, теплих обіймів і щоб кохання наповнювало кожен твій день змістом.

***

Вітаю зі святом закоханих! Бажаю знайти людину, з якою буде легко та спокійно у будь-якій ситуації. Нехай почуття тільки зміцнюються, а в домі завжди живе затишок та порозуміння.

З 14 лютого! Бажаю, щоб серце завжди билося в унісон із коханою людиною, а ваша історія була схожа на добре кіно. Насолоджуйтесь кожним моментом, проведеним разом.

***

Вітаю! Навіть якщо ти зараз не у стосунках, нехай цей день буде сповнений любові до себе та близьких. Бажаю зустріти того, хто розфарбує твоє життя яскравими фарбами та справжнім щастям.

Зі святом! Нехай любов надихає на великі справи і дає сили рухатися вперед. Бажаю довіри і більше романтичних вечорів без жодного приводу.

***

Із Днем святого Валентина! Нехай у стосунках завжди горить вогник пристрасті та живого інтересу один до одного. Нехай любов окрилює та дарує відчуття нескінченного польоту.

Вітаю! Бажаю такого кохання, в якому не потрібно прикидатися і можна бути собою на всі сто. Нехай поряд завжди буде той, хто зрозуміє без слів і підтримає будь-якої хвилини.

***

З 14 лютого! Нехай ваші почуття будуть міцними та надійними, але при цьому ніжними, як весняне сонце. Бажаю ніколи не втрачати той особливий зв’язок, який є між вами.

Зі святом кохання! Нехай сьогодні станеться щось особливе, що змусить серце битися частіше. Бажаю зустрічати лише щирих людей та відчувати турботу щодня.

***

Вітаю із Днем закоханих! Бажаю вам більше спільних пригод, затишних сніданків та довгих розмов по душах. Нехай ваше кохання буде тим самим місцем, де завжди чекають.

Зі святом! Нехай любов дає тобі невичерпну енергію та бажання підкорювати нові вершини. Бажаю, щоб поряд завжди був однодумець, готовий розділити будь-які безумства.

***

Із Днем святого Валентина! Бажаю простого людського щастя та взаємності без зайвих драм. Нехай у житті буде якнайбільше приводів для посмішок та квітів.

