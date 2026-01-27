Два продукти — і жодного смороду: як посмажити рибу без запаху (відео)

Ці поради вам знадобляться

Смаження риби — одна з тих кухонних процедур, після яких запах надовго "оселяється" у квартирі. Навіть витяжка та відчинені вікна не завжди рятують від характерного аромату. У соцмережах набирають популярності одразу два прості лайфхаки, які, за словами користувачів, допомагають майже повністю нейтралізувати сморід під час приготування. Про це йдеться на TikTok-сторінці "azarchiknata1020".

Як посмажити рибу без запаху

Перший спосіб пов’язаний із паніруванням. У TikTok стверджують, що якщо перед смаженням обкачати рибу не в пшеничному, а в кукурудзяному борошні, різкий запах майже не з’являється. Така паніровка створює тонку захисну плівку, яка "запечатує" рибний аромат усередині, а також робить скоринку більш хрумкою. Користувачі зазначають, що кухня після такого смаження не потребує тривалого провітрювання.

Другий трюк працює паралельно — для повітря в приміщенні. Поки риба готується, на плиті радять поставити невелику каструлю з водою. У неї додають щедру кількість меленої кориці або кілька паличок, а також, за бажанням, трохи лимонного соку. Суміш доводять до кипіння і залишають на слабкому вогні. Аромат кориці перебиває запах смаження, наповнюючи кухню теплим, пряним ароматом.

Фахівці зазначають, що обидва методи працюють за простим принципом: кукурудзяне борошно зменшує вивільнення летких сполук, які й створюють рибний запах, а кориця нейтралізує його в повітрі. Водночас радять не забувати про базову вентиляцію та не перегрівати олію, адже саме дим від жиру часто посилює неприємний аромат.

Таким чином, два звичних продукти — кукурудзяне борошно та кориця — можуть перетворити смаження риби з "ароматного випробування" на звичайний кухонний процес без зайвого смороду.