Грінчук та Галущенка звільнено. Хто може їх замінити

Верховна Рада України ухвалила рішення щодо звільнення міністра енергетики Світлани Грінчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Що примітно, вони обоє не прийшли на засідання.

Грінчук та Галущенко заявили про звільнення після оприлюднення даних операції НАБУ "Мідас" про корупцію в енергетиці

Наразі заміну міністрам не знайшли, але є ймовірний список кандидатів

Один із можливих претендентів на посаду вже відмовився

Останнє оновлення на 19 листопада 14:05 Рада проголосувала за звільнення Германа Галущенка. "за" проголосували 323 депутати. Його викликали до ВР, але ексміністр так і не прийшов.

Голосування за звільнення Галущенка. Фото: Ярослав Железняк

Також депутати проголосували за звільнення Світлани Грінчук. Усього "за" було 315 голосів. Нардеп Ярослав Железняк пише, що ніхто не знає, де зараз Грінчук.

Голосування за звільнення Грінчук. Фото: Ярослав Железняк

18 листопада засідання Ради було закрито, тому рішень щодо звільнення не очікується цього дня.

Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він назвав імена можливих кандидатів на ці дві посади.

Поки що жодної навіть близької реальності інформації про фінальних кандидатів на заміну МінЕнерго та МінЮсту немає каже нардеп.

Однак він оприлюднив список потенційних кандидатів:

Міненерго – глави енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус, його заступник – Андрій Жупанін, голова НАК Нафтогаз Сергій Корецький.

Андрій Герус. Фото: Facebook

Андрій Жупанін

Сергій Корецький. Фото: Facebook

Останній, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела, відмовився від цієї посади, мотивуючи свою позицію тим, що буквально нещодавно прийшов до НАКу, лише залучив якихось людей, домовився про фінансування, запустив якісь проекти та хоче все це довести до логічного закінчення.

Він не хоче на початку опалювального сезону кидати все в "Нафтогазі", де якось почав налагоджувати процеси під себе, і кидатися до Міненерго, де всі деморалізовані, енергетика розбита, а публічне тло – саме ідеальне для кар’єрного самогубства. Корецького можна зрозуміти, чому він відмовляється каже один із співрозмовників УП.

Також видання пише, що на посаду міністра також кандидатом може бути народний депутат Юрій Камельчук.

Юрій Камельчук. Фото: Facebook

Мін’юст – заступник голови ВП Ірина Мудрая, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, голова Комітету Верховної Ради з правової політики Денис Маслов.

Ірина Мудра. Фото: Facebook

Тарас Качка. Фото: Facebook

Денис Маслов. Фото: "Слуга народу"

Передісторія операції "Мідас"

10 листопада детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95", "друга" президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча, екс-міністра енергетики Германа Галущенка та "Енергоатом". За кілька годин до цього бізнесмен начебто залишив територію України.

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"", — сказали в НАБУ.

Як повідомлялося, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10 до 15% вартості контрактів. Контрагентам Енергоатому нав’язувалися умови оплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика дістала назву "шлагбаум".

Крім того, в НАБУ показали перші фрагмент аудіозапису розмов, що виявилися під час масштабної операції "Мідас". У них звучать не лише неоднозначні вислови про відмивання коштів, а й досить провокаційні слова про те, хто та кому платить зарплату.

Операцію під кодовою назвою "Мідас" НАБУ проводило 15 місяців. У фінальній фазі пройшло понад 70 обшуків, у яких брали участь усі підрозділи Бюро. Детективи отримали понад 1000 годин аудіозаписів телефонних розмов, які документують роботу схеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бізнесмен Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які фігурують у корупційній схемі в енергетиці, потрапили під санкції президента України.