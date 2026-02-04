Потрібні міцні нерви та руки. Скільки в Україні платять за роботу в морзі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Робочий день скорочений — з 8 до 14 години
Робота в Україні знайдеться для будь-яких спеціалістів. Часом бувають рідкісні вакансії — наприклад в Ужгороді запрошують на роботу санітара у морг.
Пропозицію розміщено на популярному сайті з пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата невелика — від 10 000 – 20 000 гривень. Санітара на умовах повної зайнятості шукає Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака (патологоанатомічне відділення).
В оголошенні вказано, що команда відділення моргу забезпечує гідне та професійне ставлення до тіл померлих. Фахівці працюють за чіткими медичними, санітарними та етичними стандартами.
Медична освіта не є обов’язковою, досвід роботи бажаний, але беруть і без нього. Робота передбачає офіційне працевлаштування. Робочий день — будні з 8:00 до 14:00, вихідні за необхідності.
Що входить до обов'язків санітара у моргу:
- приймання тіл та організація їхнього зберігання у холодильних камерах
- підготовка тіл до патологоанатомічних розтинів та видачі родичам
- допомога лікарю під час розтинів
- підтримка чистоти у приміщеннях моргу, миття та дезінфекція
Від кандидата очікують психологічної стійкості та готовності працювати у специфічних умовах, відповідальності та охайності. Також необхідна фізична витривалість, адже робота потребує певних зусиль.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні шукають пастижера (фахівець з вироблення перук тощо). Заробляти можна 30 тисяч гривень на місяць.