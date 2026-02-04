Потрібні міцні нерви та руки. Скільки в Україні платять за роботу в морзі

Робочий день скорочений — з 8 до 14 години

Робота в Україні знайдеться для будь-яких спеціалістів. Часом бувають рідкісні вакансії — наприклад в Ужгороді запрошують на роботу санітара у морг.

Пропозицію розміщено на популярному сайті з пошуку роботи та підбору персоналу. Зарплата невелика — від 10 000 – 20 000 гривень. Санітара на умовах повної зайнятості шукає Закарпатська обласна клінічна лікарня ім. А. Новака (патологоанатомічне відділення).

В оголошенні вказано, що команда відділення моргу забезпечує гідне та професійне ставлення до тіл померлих. Фахівці працюють за чіткими медичними, санітарними та етичними стандартами.

Морг

Медична освіта не є обов’язковою, досвід роботи бажаний, але беруть і без нього. Робота передбачає офіційне працевлаштування. Робочий день — будні з 8:00 до 14:00, вихідні за необхідності.

Що входить до обов'язків санітара у моргу:

приймання тіл та організація їхнього зберігання у холодильних камерах

підготовка тіл до патологоанатомічних розтинів та видачі родичам

допомога лікарю під час розтинів

підтримка чистоти у приміщеннях моргу, миття та дезінфекція

Від кандидата очікують психологічної стійкості та готовності працювати у специфічних умовах, відповідальності та охайності. Також необхідна фізична витривалість, адже робота потребує певних зусиль.

