Найхолодніші дні за останні 20 років. Де на початку лютого вдарять сильні морози

Подекуди очікується до -31 градусів

Початок лютого 2026 року принесе в Україну суворі морози. Країна може пережити найхолодніші дні за останні 20 років, але крижана хвиля затримається ненадовго — лише на кілька днів.

Що потрібно знати:

В Україну надходить арктична повітряна маса

Період з 1 по 4 лютого стане найморознішим за останні 20 років

Вже з 4 лютого морози почнуть слабшати

Істотне похолодання пов’язане з надходженням арктичної повітряної маси так званої "ультраполярної" траєкторії. Холодне повітря рухається у бік України від Карського моря та Нової Землі, проходячи через Східноєвропейську рівнину.

Про це розповів "Телеграфу" відомий український синоптик Ігор Кібальчич у матеріалі: "Арктичні морози до -31 чекають на Україну. Де в лютому буде найхолодніше".

За словами фахівця, на процес впливає молодий арктичний антициклон та його усунення у напрямку України, що відображено на поданій нижче карті.

Карта руху повітря

Як розповів Кібальчич, відрізок з 1 по 4 лютого виявиться найморознішим у країні за останні два десятиліття. Нічні мінімуми температури опустяться до -20…-25 °C, за винятком південних регіонів, Приазов’я та Закарпаття.

Температурний фон в Україні 1 лютого. Дані Ventusky

З 1 по 4 лютого в окремих низинних районах очікується посилення морозів до -26…-31 °C. У денний час температура повітря становитиме −12…−18 °C, але на півдні — −6…−11 °C.

Температурний фон в Україні 2 лютого. Дані Ventusky

За даними Укргідрометцентру, 3 лютого в низці областей вночі температура опуститься до -26°, а вдень — до -18°. З 4 лютого морози почнуть поступово слабшати, проте нічні показники все ще досягатимуть −20° нижче нуля.

Дані meteo.gov.ua на 3 лютого

Багато українців зараз стурбовані тим, чи не погіршить похолодання й так складну ситуацію з електропостачанням. Раніше експерт пояснив, яка погода є великою проблемою для енергетики.