Витівки ШІ чи збій в системі: клієнтка Monobank поскаржилась на довідку, що відповів банк

Установа видала довідку з чужими персональними даними

У Monobank продовжуються проблеми з персональними даними користувачів. Черговий випадок стався, коли клієнтка установи отримала довідку про відкриття нового гривневого рахунку з абсолютно іншими реквізитами.

Жінка припускає, що причиною цьому став штучний інтелект. Про це вона написала у Facebook.

Плутанина в даних

Як повідомила клієнтка банку, ця довідка не була автоматично згенерована в додатку Monobank. Вона спеціально звернулась на help desk, оскільки їй була необхідна дата відкриття рахунку.

"На скріні нижче — довідка від Monobank про відкриття мною нового гривневого рахунку, видана на моє прохання. Тобто вона не автоматично згенерована в додатку, а я пішла на help desk та спеціально попросила таку довідку, бо мені була треба дата відкриття рахунку. Мені її надіслали на пошту. В цій довідці, як ви бачите, є персональні дані, і обачлива людина ніколи не мала б викладати в соцмережу такий скрін. Але я легко її викладаю і знаєте чому? Бо це не мої персональні дані", — написала жінка.

За її словами, окрім прізвища, ім'я та по батькові, інформація в довідці не відповідає дійсності. Там вказаний чужий індивідуальний податковий номер (ІПН), інша дата народження та абсолютно вигадана адреса.

"І це означає доволі неприємні речі. особисто в мене нема іншого пояснення, окрім припущення, що Монобанк запустив ШІ у свою систему (що, як на мене, абсолютно неприйнятно для банківської сфери) і цей ШІ генерує фейкові особистості в системі аж бігом. мандри в часі та просторі, все як ми колись мріяли — але побажання все ж таки треба було трохи точніше формулювати", — зазначила жінка.

За її словами, публікація цього посту є спробою захиститись. Зокрема, на випадок, якщо раптом "людина" з довідки візьме кредит, одружиться чи продасть або купить квартиру.

"Я не знаю, чи це мені допоможе, але про всяк випадок кажу: Monobank, це не я. І я б хотіла, щоб я була у вас одна, єдина і неповторна — ну або мене у вас не буде взагалі", — зазначила клієнтка банку.

Що відповів банк

Представники Monobank перепросили за цю ситуацію. Вони повідомили, що намагаються з'ясувати причини збою та повідомлять про результати додатково.

"Вибачте, що засмутили. Відправили нову довідку. Вже розбираємось у ситуації та зв'яжемось з результатом", — зазначили в установі.

Жінка відповіла, що така помилка її налякала. Також вона висловила сподівання, що в базі більше немає її "дублікатів".

"Monobank дякую, направду не засмутили, а налякали. А там мене ще багато у вас штук? Трохи хвилююсь", — написала вона.

Користувачі в коментарях висловили припущення, що інцидент міг бути наслідком системної помилки. Зокрема, збою Fuzzysearch по прізвищу.

Нагадаємо, що 14 січня 2026 року співзасновник установи Олег Гороховський повідомив, що Monobank додав штучний інтелект, який серед великої кількості символів і термінів розпізнає реквізити для платежів з рахунків та інвойсів. За його словами користувачам достатньо просто завантажити PDF, PNG чи JPEG і система сама знайде необхідні дані. Після чого залишиться лише перевірити, чи коректно ШІ визначив реквізити.

Які ще скандали виникали з Monobank

"Телеграф" вже розповідав про останні скандали за участю Олега Гороховського. Однією з найяскравіших історій з співвласником Monobank була публічна суперечка з керівництвом "ПриватБанку", в якій бізнесмен звинувачував фінустанову у розкритті банківської таємниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, яку суму може відсудити постраждала у скандалі з Monobank. Та що думає ШІ з цього приводу.