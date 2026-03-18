Чекати холоду? Якою буде погода у Харкові на єврейський Великдень

Очікується всього один день, коли не буде опадів

У Харків наприкінці березня та на початку квітня очікується тривалий період дощів, який припаде на важливі календарні дати — на свято єврейського Великодня.

За прогнозами синоптиків з "Meteofor", опади триватимуть майже щодня, змінюючись від невеликих дощів до більш інтенсивних. Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Наприкінці березня температура повітря триматиметься на рівні +12…+13 градусів удень, однак через вологість вітер на вулиці відчуватиметься прохолодніше.

З 1 квітня дощі не відступлять: у середу очікується хмарна погода з опадами, але у четвер буде сухо. Температура поступово знизиться до +11 градусів, а в нічні години стовпчики термометрів опускатимуться до +6…+7 градусів.

Ближче до вихідних стане ще прохолодніше. У п’ятницю та на вихідних, 3-5 квітня, денна температура коливатиметься в межах +8…+9 градусів, а вночі — близько +4. Дощі при цьому збережуться, хоч і стануть менш інтенсивними.

У понеділок-середу, 6-8 квітня, ситуація суттєво не зміниться: опади продовжаться, а температура залишатиметься помірною — від +8 до +9 градусів. З 9 квітня повітря поступово прогріватиметься до +11…12 градусів, але період дощів не завершиться.

Коли прийдуть затяжні опади у місто. Фото: скріншот з синоптичного ресурсу

Тож, наприкінці березня та на початку квітня, коли погода залишатиметься нестабільною та сирою. Саме на ці дати припадають важливі дні для єврейської громади: у 2026 році Песах розпочнеться ввечері 1 квітня і триватиме до 9 квітня. Відповідно, єврейські свята у 2026 році припадуть на останній тиждень березня — з 25 по 31 число, а також частково охоплять перші дні квітня. Таким чином, значна частина святкового періоду проходитиме під супроводом дощів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли Дніпро може засипати снігом.