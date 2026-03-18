Зірка українського "Голосу" обрав Росію: що відомо про киянина Іллю Ніколаєнка

Співак скаржиться, що друзі відвернулися від нього через переїзд до Росії

Ілля Ніколаєнко (Нікко) прославився як талановитий артист завдяки участі у 11-му сезоні проекту "Голос країни". Проте зараз співак будує кар’єру в Російській Федерації і замовчує про війну.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про киянина Іллю Ніколаєнка. Ми дізналися деякі факти.

Співак Ілля Ніколаєнко народився у Києві 15 грудня 1996 року. З раннього дитинства він займався спортом за бажанням батька, хоча сам мріяв про сцену. Через це між ними виникали непрості стосунки. Мама Іллі таємно підтримувала його захоплення танцями та вокалом, допомагаючи розкривати талант.

Після школи Ніколаєнко закінчив естрадно-циркове училище у Києві. Довести батькові, що він серйозно налаштований і має музичні здібності, Іллі вдалося завдяки участі у 11-му сезоні шоу "Голос країни". Він боровся за перемогу у команді Надії Дорофєєвої та пройшов до фіналу.

Музикант якийсь час жив за кордоном, зокрема в Туреччині та ОАЕ, а потім виїхав до Росії. Ілля обрав бік країни-агресора і у 2024 році підписав контракт із російським лейблом Davia Music.

Поки рідну Україну обстрілювали ракетами, Ілля займався розвитком кар’єри у Москві, випускаючи нові кавери, треки та виступаючи на музичних заходах. Артист отримав російське громадянство і став учасником 14-го сезону шоу "Голос" у Москві.

Ілля поскаржився на те, що вставши на бік країни-агресора від нього відвернулися близькі друзі і ніхто з України не хоче підтримувати з ним зв’язок:

Мені досі сумно від того, що майже всі мої близькі друзі та люди, які мене оточували, відвернулися від мене через моє рішення жити в Росії та отримати російське громадянство. Для мене це стало, напевно, найсильнішим ударом у житті — коли відвертаються ті, кого ти вважав рідними і хто, здавалося б, має бути поряд у будь-якій ситуації. Ілля Ніколаєнко

"Телеграф" писав раніше, куди зник зірка "Файна Юкрайна" Андрій Молочний. Актор народився в Україні, але вибрав Росію?