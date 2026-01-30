Лютневі сюрпризи від -23 до +1: коли у Києву готуватись до постійних погодних гойдалок

Столицю вже скоро накриють сильні морози

У Києві в лютому очікуються різкі температурні коливання. На початку місяця прогнозують сильні морози, після яких настане коротке потепління, але зимова погода з періодичними опадами збережеться.

Найсильніші морози у столиці очікуються саме на початку лютого — до -23 °C уночі. Після цього холод послабшає, але зима не відступить, згідно з прогнозом "Погода 33".

Лютий прогнозується констрастним: погода у Києві

Вже з перших днів лютого столицю накриє арктичне повітря. У період із 1 по 5 лютого вночі температура опускатиметься до -23…-19 °C, а вдень триматиметься в межах -15…-10 °C. Переважно очікується невелика хмарність без значних опадів, тому мороз відчуватиметься ще сильніше. Саме цей відрізок може стати найхолоднішим за весь місяць.

Після пікових морозів, з 6 по 8 лютого, температура почне повільно підвищуватися. Вдень прогнозують -5…-3 °C, а вночі — до -14…-8 °C. З’явиться більше хмар, можливий невеликий сніг, що зробить погоду більш вологою.

Погода у Києві на місяць. Фото: "Погода 33"

З 9 по 11 лютого температурний фон теж буде суворим. Ночами ще можливі -14…-20°C, удень — -11…-2 градуси. Вже 12 лютого можливий невеликий "плюс". Це створить ризик ожеледиці через танення снігу вдень і підмерзання вночі.

Хоча вже упродовж 13-15 лютого температура знову буде морозною — від приблизно -10°C уночі до +1°C удень. Очікуються опади — сніг і мокрий сніг. З 16 по 20 лютого температура поповзе вгору і коливатиметься біля 0.

У період 21-22 лютого вдень прогнозують близько -5…-1°C, тоді як уночі температура опускатиметься до -10…-7 °C. Мокрий сніг періодично накриватиме місто.

На початку останнього тижня лютого ще триматимуться морози до -10 градусів вночі та — 6 градусів вдень. Однак з 25 лютого знову прогнозується "плюс".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що морози в Україні відступили, однак надалі очікується чергова хвиля "мінусів". Такий прогноз дав начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань.