Індексація пенсій у березні: скільки отримають українці з виплатами від 3 до 10 тис. грн

В Україні з 1 березня пенсіонери отримали довгоочікуване підвищення, і деякі виплати зросли одразу на кілька сотень, а то й понад тисячу гривень.

Хто саме відчув різницю у гаманці та наскільки виросли виплати — порахував "Телеграф". Суми збільшення іноді приємно здивують, а інколи — навпаки, будуть меншими, аніж очікували.

Наприклад, пенсія 3 000 гривень зросла приблизно на 363 гривень, а виплата у 5 000 гривень — на 605 гривень. Для більш високих пенсій надбавки такі: 6 500 гривень — +786,5 гривень, 7 500 гривень — +907,5 гривень, 10 000 гривень — +1 210 гривень.

Кому виплати не проіндексувались

Водночас не всі українці відчули підвищення. Індексація не торкнулася тих, кому пенсії вже підвищили до гарантованого мінімуму, а також осіб із максимальними виплатами — 25 950 грн, оскільки закон забороняє перевищувати цю межу, як написали в "РБК-Україна".

Окремо без змін залишилися виплати для деяких колишніх посадовців, зокрема прокурорів і суддів у відставці, для яких діють спеціальні правила нарахування пенсій.

