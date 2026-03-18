Гурт АНТИТІЛА розсекретили, що чекає фанатів на київському шоу "Вдома" в Палаці Спорту

Владислава Коваль
Концерт гурту "Антитіла" Новина оновлена 18 березня 2026, 11:49
Концерт гурту "Антитіла". Фото пресслужба

АНТИТІЛА показали перші кадри майбутнього шоу "Вдома" у Палаці спорту — і це буде більше, ніж концерт.

АНТИТІЛА поділилися відео, де розкрили перші деталі шоу "Вдома" у столичному палаці спорту. Рівно місяць відділяє шанувальників гурту від трьох концертів, що відбудуться 20,21,22 березня.

Ці три шоу стануть завершальним акордом у всеукраїнському турі "Вдома", який охопив майже 40 міст і пройшов з аншлагами.

Група вперше показала проєкт сцени — великоформатну багаторівневу конструкцію у формі ключа. Підготовка до шоу "Вдома" триває майже рік.

Режисери шоу і команда гурту працюють над сценографією із задіянням десятків LED-площин з екранами, щоб досягнути 360° візуального ефекту. Буде створений простір навколо артистів, що постійно трансформуватиметься під час виступу, а також буде задіяна велика кількість спецефектів. АНТИТІЛА обіцяють вразити!

Концерту гурту АНТИТІЛА
Концерту гурту АНТИТІЛА

Для реалізації постановки до Києва везуть світлове обладнання з Європи, яке використовується в шоу світових зірок. Окремий акцент команда робить на аналоговому звуку. Це рішення, що контрастує з цифровим стандартом сучасної індустрії в Україні. АНТИТІЛА хочуть, щоб глядачі відчули звучання музики в Палаці

спорту так, як, вони звикли чути у своїх навушниках або вдома на аудіосистемах.

Проте з живою енергією музикантів на сцені. Для цього всі аналогові прилади зі студії звукозапису гурту Антитіла перемістять у палац спорту а також посилять додатковим обладнанням з Європи, все заради студійної якості звуку, але на повністю live-show.

Стати режисерами шоу "Вдома" музиканти запросили Павла Закревського та Маріамі Погребинську — представників нового покоління українських постановників, які працюють із масштабними live-форматами та сучасною сценографією.

"Можна сказати, що ми готувалися до цих концертів в Палаці спорту все життя гурту. Я не скажу, що це наша остання точка, але на цю мить це саме так. АНТИТІЛА довго готувалися. Багато поїздили світом.

Концерту гурту АНТИТІЛА
Концерту гурту АНТИТІЛА

Ми були на великих шоу, на масштабних концертах, спостерігали й спілкувалися з артистами світового рівня та виступали з ними. Ми переймали досвід у них. Для того, щоб зробити теж саме тут – в себе вдома.

Ми дуже скрупульозно підходимо до звуку, і не зважаючи на дуже специфічну акустику в Палац спорту, обіцяємо, що звук буде особливим. Тому що, ми підходимо до цього по особливому", — ділиться Тарас Тополя, лідер гурту АНТИТІЛА.

Шоу "Вдома" — це три вечори, де будуть пісні за 18 років, історії й моменти, які стали частиною життя мільйонів слухачів, і просто всі свої — вдома.

#Палац спорту #Антитіла