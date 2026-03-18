Без "зайчиків" і "котиків": як українською правильно називати кохану людину
Одна помилка — і звертання звучить неприродно
Чимало українців стикаються з несподіваною проблемою — як ніжно звертатися до коханої людини без звичних виразів, а тим більше "крашів". Українська мова має багатий арсенал пестливих слів.
"Телеграф" пропонує добірку ніжних звертань. Зауважте, від "зайчиків" та "котиків" відмовлятися не обов'язково. Є простий спосіб зробити їх більш природними українською: додати суфікс -еня: зайченя, кошеня.
Традиційні українські звертання
Українська культура виробила свої ніжні форми, які століттями звучать у піснях і літературі. У них часто кохану людину порівнюють із природою, птахами та небесними явищами.
До жінок:
- ясочка (у словниках, зокрема в українсько-російських, "ясочка" тлумачиться саме як ніжне звертання до жінки та синонім "сонечко", "зірочка", "ластівка").
- ластівочка
- серденько
- лебедонька / лебідка
- пташка
- горличка
- кралечка
- крихітка
- кохана
- миленька.
До чоловіків:
- голуб мій
- жайворонок
- солоденький
- коханий
- любий
- чорнобривий.
"Сонце низенько, вечір близенько, Вийди до мене, моє серденько!", — співається у пісні, яку написав Іван Котляревський. "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!" писав Степан Васильченко.
Цікаво, що слово "ясочка" колись також було синонім назви тварини "ласка", а також мало додаткове значення. Як писала мовознавиця Людмила Симоненко в журналі "Культура мови", "яскою називають також зірку і все те, що блищить. На думку деяких етимологів, ці слова своїм походженням близькі до дієслова яскритися, тобто блищати, сяяти".
Як звертатися правильно: пояснення мовознавців
Мовознавці наголошують: важливо не лише що говорити, а й як. Філологиня Ольга Васильєва пояснює, що в українській мові є кличний відмінок для істот, і саме він робить звертання природними.
Наприклад:
- Якщо сонечко (як неістота), то "Сонечко, заглянь у віконечко!"
- але як звертання до людини, то сонечку.
Аналогічно — серденько про частину тіла, а серденьку — коли звертаємося до коханої людини.
