Без "зайчиків" і "котиків": як українською правильно називати кохану людину

Одна помилка — і звертання звучить неприродно

Чимало українців стикаються з несподіваною проблемою — як ніжно звертатися до коханої людини без звичних виразів, а тим більше "крашів". Українська мова має багатий арсенал пестливих слів.

"Телеграф" пропонує добірку ніжних звертань. Зауважте, від "зайчиків" та "котиків" відмовлятися не обов'язково. Є простий спосіб зробити їх більш природними українською: додати суфікс -еня: зайченя, кошеня.

Традиційні українські звертання

Українська культура виробила свої ніжні форми, які століттями звучать у піснях і літературі. У них часто кохану людину порівнюють із природою, птахами та небесними явищами.

До жінок:

ясочка (у словниках, зокрема в українсько-російських, "ясочка" тлумачиться саме як ніжне звертання до жінки та синонім "сонечко", "зірочка", "ластівка").

тлумачиться саме як ніжне звертання до жінки та синонім "сонечко", "зірочка", "ластівка"). ластівочка

серденько

лебедонька / лебідка

пташка

горличка

кралечка

крихітка

кохана

миленька.

До чоловіків:

голуб мій

жайворонок

солоденький

коханий

любий

чорнобривий.

"Сонце низенько, вечір близенько, Вийди до мене, моє серденько!", — співається у пісні, яку написав Іван Котляревський. "Моя ти ясочко, козочко моя чорнобривая, чарівниця моя ясноокая!" писав Степан Васильченко.

Цікаво, що слово "ясочка" колись також було синонім назви тварини "ласка", а також мало додаткове значення. Як писала мовознавиця Людмила Симоненко в журналі "Культура мови", "яскою називають також зірку і все те, що блищить. На думку деяких етимологів, ці слова своїм походженням близькі до дієслова яскритися, тобто блищати, сяяти".

Як звертатися правильно: пояснення мовознавців

Мовознавці наголошують: важливо не лише що говорити, а й як. Філологиня Ольга Васильєва пояснює, що в українській мові є кличний відмінок для істот, і саме він робить звертання природними.

Наприклад:

Якщо сонечко (як неістота), то "Сонечк о , заглянь у віконечко!"

(як неістота), то "Сонечк , заглянь у віконечко!" але як звертання до людини, то сонечку.

Аналогічно — серденько про частину тіла, а серденьку — коли звертаємося до коханої людини.

