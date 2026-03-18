"Це найгірший фактор". Полковник ДШВ розповів про головну проблему мобілізованих

Базова загальновійськова підготовка (БЗВП) триває 51 день

Мобілізовані українці, які потрапляють у навчальні центри Десантно-штурмових військ, зазвичай у пригніченому стані. Більшість з них налякані "страшилками" з соцмереж.

В якому стані мобілізовані потрапляють до навчальних центрів

Про це "Телеграфу" розповів заступник начальника 199-го навчального центру ДШВ ЗС України полковник Володимир Кобилянський:

На даному етапі військовослужбовці, які потрапляють в навчальний центр, на жаль, мають емоційний стан на низькому рівні. В соціальних мережах багато негативної інформації, що якщо він їде в навчальний центр, потім в бригаду – він обов’язково має загинути. І це найгірший фактор, — пояснив військовий

За словами полковника, якщо чоловік проходить хоча б два-три тижні підготовки в навчальному центрі, його стан змінюється. Мобілізований починає розуміти, що армія не тотожна смерті, та якщо він навчиться – то виживе.

Володимир Кобилянський

Що відбувається з мобілізованими в перші дні у навчальних центрах

Після прибуття людей розміщують в базових таборах. За словами Кобилянського, мобілізованих забезпечують всім необхідним для життя та навчання.

Проблемних питань я не бачу. Постійно подається гаряча вода, харчування триразове налагоджене – включно з фруктами, солодощами тощо, а в холодно пору курсанти забезпечувались чаєм та бутербродами й в перервах між заняттями в пунктах обігріву. Із забезпеченням формою одягу також проблем немає. Військові отримують усе – від одягу до засобів захисту – на 100%, — розповів полковник

Що таке Десантно-штурмові війська (ДШВ)

Це окремий високомобільний рід військ, призначений для швидкого розгортання, дій у тилу ворога, штурмових та антитерористичних операцій. До складу ДШВ входять десантно-штурмові, аеромобільні, повітрянодесантні, єгерські та артилерійські бригади.

Десантно-штурмові війська відрізняються високою автономністю. Вони здатні діяти на найскладніших ділянках фронту та утримувати стратегічні позиції.

