Жодних "добрий ранок": як правильно вітатися українською зранку

Багато українців роблять помилку

Ранкове вітання "добрий ранок" є дуже розповсюдженим в Україні. Однак — це помилка, і є чимало інших варіантів привітати людину зранку.

Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла, які привітання використовувати у ранкові години. Щоб вітатися правильно, "добрий ранок" треба замінити на "доброго ранку" — це єдина правильна форма цієї фрази в українській мові.

А ось "добрий день" та "добрий вечір" — буде правильними привітаннями для дня та вечора відповідно. Тут навпаки — "доброго дня" та "доброго вечора" будуть помилковими.

Привітання

Як пояснила мовознавиця, форми привітання "добрий ранок", "доброго дня" та "доброго вечора" є невластивими для української мови. Якщо ці конструкції використовуються як побажання, то варто говорити таким чином: "бажаю доброго дня", або "бажаю доброго вечора".

Як ще можна вітатися українською:

Вітаю!

Мої вітання!

Радій вас бачити!

Радий вітати!

