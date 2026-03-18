Жодних "добрий ранок": як правильно вітатися українською зранку
Багато українців роблять помилку
Ранкове вітання "добрий ранок" є дуже розповсюдженим в Україні. Однак — це помилка, і є чимало інших варіантів привітати людину зранку.
Засновниця Навчального центру української мови Лариса Чемерис розповіла, які привітання використовувати у ранкові години. Щоб вітатися правильно, "добрий ранок" треба замінити на "доброго ранку" — це єдина правильна форма цієї фрази в українській мові.
А ось "добрий день" та "добрий вечір" — буде правильними привітаннями для дня та вечора відповідно. Тут навпаки — "доброго дня" та "доброго вечора" будуть помилковими.
Як пояснила мовознавиця, форми привітання "добрий ранок", "доброго дня" та "доброго вечора" є невластивими для української мови. Якщо ці конструкції використовуються як побажання, то варто говорити таким чином: "бажаю доброго дня", або "бажаю доброго вечора".
Як ще можна вітатися українською:
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радій вас бачити!
- Радий вітати!
