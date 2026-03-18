В Україні є вулиця генерала Залужного. Раніше прославляла радянського полководця

"Залізний генерал" має свій топонім у західній частині країни

Вулиця генерала Залужного та провулок з такою ж назвою є в Хмельницькій області. Так їх перейменували у 2022 році в рамках декомунізації та дерусифікації.

Вулиця та провулок генерала Залужного розташовані у селищі Стара Синява Хмельницької області. Загалом у 2022 році місцеві депутати підтримали перейменування майже 80 вулиць і провулків у населених пунктах громади, назви яких були пов’язані із пропагандою тоталітарних режимів або їх діячів.

Вулиця та провулок, тепер названі на честь ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного, раніше мали назви на честь радянського полководця Георгія Жукова. На момент перейменування, Валерій Залужний був чинним головнокомандувачем Збройних сил України.

У 2024 році президент України Володимир Зеленський відправив його у відставку. Однак "залізний генерал" назавжди залишився у пам'яті українців тим, хто допоміг Україні вистояти у найважчі перші дні, місяці та роки війни.

Валерій Залужний

Стара Синява — селище міського типу та центр Старосинявської селищної територіальної громади Хмельницької області. Там проживають близько 6 тисяч жителів. Селище розташоване на річці Ікві, за 12 км від залізничної станції Адампіль на лінії Старокостянтинів I — Калинівка.

Стела при в'їзді в селище Стара Синява

