Його могли збудувати римляни або турки: який вигляд має найстаріший міст України (фото)

Вперше про нього згадували в XV столітті

Замковий міст у Кам’янці-Подільському вважають одним із найстаріших мостів України. Він існує понад п’ять століть і зберігся до наших днів, хоча точний рік його будівництва досі викликає дискусії.

Він має багату історію, різні назви та навіть загадки щодо свого походження, про які мало хто знає.

Який вигляд має міст. Фото: Телеграф

Замковий міст у Кам’янці-Подільському є однією з головних пам’яток міста і входить до списку семи чудес Кам’янця. Міст сполучає Старе місто на півострові в петлі річки Смотрич із фортецею на мисі. Він проляг на вузькому перешийку між двома правими берегами річки. Його же називають Турецьким містом.

Вперше про Замковий міст згадують у документах 1494 року. Архітектори-реставратори Євгенія та Ольга Пламеницькі вважають, що його могли збудувати римляни на початку II століття. На цій підставі міст включили до "Книги рекордів України" як найстаріший.

Замковий міст перед фортецею. Фото: Wikipedia

Історично міст називався Замковим. У документах 1540-х років він фігурує як Ponte Arcis — Замковий міст. Після 27-річного правління турків у Кам’янці (1672—1699 роки) його почали називати Турецьким через реконструкцію, проведену турками. Деякі дослідники вважали, що міст збудували саме вони.

У різних історичних і архітектурних публікаціях міст називали по-різному. У нарисі "Кам’янець-Подільський" Євгенія Пламеницька писали просто — Міст з великої літери. У четвертому томі видання "Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР" його вказали як Фортечний міст. У 1990-х роках дослідниці постійно використовували назву Фортечний, пояснюючи це його роллю в обороні замку та міста. Пізніше вони повернулися до історичної назви — Замковий міст.

