Его могли построить римляне или турки: как выглядит самый старый мост Украины (фото)

Впервые о нем упоминали в XV веке

Замковый мост в Каменце-Подольском считается одним из старейших мостов Украины. Он существует более пяти веков и сохранился до наших дней, хотя точный год его строительства до сих пор вызывает дискуссии.

У него богатая история, разные названия и даже загадки о его происхождении, о которых мало кто знает. О нем написал "Телеграф".

Как выглядит мост. Фото: Телеграф

Замковый мост в Каменце-Подольском является одной из главных достопримечательностей города и входит в список семи чудес Каменца. Мост соединяет Старый город на полуострове в петле реки Смотрич с крепостью на мысе. Он пролегает на узком перешейке между двумя правыми берегами реки. Его же называют Турецким городом.

Впервые о Замковом мосте упоминают в документах 1494 года. Архитекторы-реставраторы Евгения и Ольга Пламеницкие считают, что его могли построить римляне в начале II века. На этом основании мост включили в "Книгу рекордов Украины" как самый старый.

Замковый мост перед крепостью. Фото: Wikipedia

Исторически мост назывался Замковым. В документах 1540-х годов он фигурирует как Ponte Arcis — Замковый мост. После 27-летнего правления турок в Каменце (1672—1699 годы) его стали называть Турецким из-за реконструкции, проведенной турками. Некоторые исследователи считали, что мост построили именно они.

В различных исторических и архитектурных публикациях мост называли по-разному. В очерке "Каменец-Подольский" Евгения Пламеницкая писала просто — Мост с большой буквы. В четвертом томе издания "Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР" его указали как Крепостной мост. В 1990-х годах исследователи постоянно использовали название Крепостной, объясняя это его ролью в обороне замка и города. Позже они вернулись к историческому названию — Замковый мост.

