Не скасували, але… Як змінилась коменданстська година на час дії надзвичайної ситуації, головне

Лише в Закарпатській області немає обмежень у пересуванні цілодобово

На період надзвичайної ситуації в енергетиці регіонам дозволять запроваджувати гнучкі правила комендантської години. Зокрема до "Пунктів незламності" можна дістатись цілодобово.

Що треба знати:

Кожна громада ухвалює рішення про зміни правил комендантської годин, але її не скасовують

Буде дозволено рух приватного транспорту, але лише за умови дістатись до "Пункту незламності"

"Телеграф" розповість, які зміни комендантської години діятимуть зараз. Зауважимо, що, за словами віцепрем'єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, Кабмін ухвалив відповідну постанову 16 січня.

За його словами, основна зміна стосується пересування, адже на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до "Пунктів незламності" можна цілодобово. Перепустки для цього не потрібні. Задля цього також дозволено рух приватного транспорту. Однак рух громадського транспорту під час комендантської години регулює місцева влада.

Що дозволено під час комендантської

"Пунктами незламності" можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:

автономне живлення;

опалення;

стабільний зв’язок

подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.

Також бізнесу, який офіційно виконує функцію "Пункту незламності", дозволять працювати 24/7.

Які об'єкти можуть бути "Пунктами незламності"

Виходить, що фактично комендантську годину в регіонах, де вона діяла до надзвичайної ситуації в енергетиці, не скасовують. Але правила пересування осіб змінюється — дозволено ходити до "Пунктів незламності" цілодобово.

Як змінилась комендантська година в Україні

Зауважимо, що в областях України час дії комендантської години різний, здебільшого з 00:00 до 5:00 або раніше. Є регіон, де комендантської години немає, — це Закарпатська область.

Які правила діють під час комендантської

Заборонене пересування по вулицях та громадських місцях у встановлений час. Окрім прямування до укриття чи "Пункту незламності".

та громадських місцях у встановлений час. Окрім прямування до укриття чи "Пункту незламності". Пересування містом дозволено лише за наявності спецперепустки.

лише за наявності спецперепустки. Заборонено користуватись приватним транспортом, виключення — прямування до "Пункту незламності"

виключення — прямування до "Пункту незламності" Громадські заклади мають бути зачинені , окрім тих, що мають спеціальний дозвіл.

, окрім тих, що мають спеціальний дозвіл. Порушення правил тягне за собою відповідальність — штраф та затримання для з'ясування обставин.

