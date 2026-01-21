Цілодобове таксі вдарить по гаманцю українців: скільки воно може коштувати

Вночі працюватимуть лише ті водії, що мають дозвіл

В Україні таксі Uklon працює під час комендантської години. Наприклад, така послуга вже діє у Києві, але вона активна і в 19 інших містах. Пізніше додали ще 16.

Про це прес-служба компанії повідомила у Facebook. Вона навела список, де саме працює послуга.

Uklon вночі під час комендантської години: де замовити таксі і скільки це коштує

Нічним таксі можна скористатись у: Білій Церкві, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську, Камʼянець-Подільську, Камʼянському, Києві, Кременчуці, Кропивницькому, Львові, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах та Чернівцях.

Поки що Uklon не працюватиме під час комендантської години в містах, наближених до лінії фронту, зокрема в Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові. Сервіс готовий надавати всю необхідну підтримку мешканцям і сподівається на сприяння місцевої влади. Також послуга не діятиме в комендантську годину в Буковелі.

Ціни можуть зрости втричі?

Водії під час комендансткої години можуть працювати тільки з дозволами і, очевидно, що вночі авто буде менше, значить таксі виросте в ціні. Наскільки може здорожчати послуга, з'ясував "Телеграф", написавши представникам сервісу.

Там відповіли, що тарифи такі самі, але можуть бути втричі дорожчі за звичайні, якщо попит на поїздки високий. На цей момент обмежень за кількістю доступних водіїв немає — працювати можуть усі, хто має дозвіл. У майбутньому умови роботи водіїв можуть коригуватися залежно від рішень місцевої влади та Ради оборони.

Що відповіли у сервісі. Фото: скрін Телеграфу

Водночас пояснили, що сервіс Uklon працює за принципом динамічного ціноутворення, тобто вартість поїздки змінюється залежно від попиту та пропозиції в реальному часі. Вартість замовлення не може перевищувати базовий тариф більш ніж у три рази, адже обмежена верхньою межею в додатку. Компанія постійно переглядає тарифи, щоб запропонувати ціну, яка влаштовуватиме водія і пасажира.

Відповідь щодо цін. Фото: скрін Телеграфу

