Круглосуточное такси ударит по кошельку украинцев: сколько оно может стоить

Ночью будут работать только те водители, которые имеют разрешение

В Украине такси Uklon работает во время комендантского часа. К примеру, такая услуга уже действует в Киеве, но она активна и в 19 других городах. Позже прибавили еще 16.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Facebook. Она привела список, где работает услуга.

Uklon ночью во время комендантского часа: где заказать такси и сколько это стоит

Ночным такси можно воспользоваться в: Белой Церкви, Виннице, Житомире, Ивано-Франковске, Каменец-Подольске, Каменском, Киеве, Кременчуге, Кропивницком, Львове, Луцке, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах и Черновцах.

Пока что Uklon не будет работать во время комендантского часа в городах, приближенных к линии фронта, в частности в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове, Херсоне и Чернигове. Сервис готов оказывать всю необходимую поддержку жителям и надеется на содействие местных властей. Также услуга не будет действовать в комендантский час в Буковеле.

Цены могут вырасти втрое?

Водители во время комендантского часа могут работать только с разрешениями и, очевидно, что ночью машин будет меньше, значит такси подорожает. Насколько может подорожать услуга, выяснил "Телеграф", написав представителям сервиса.

Там ответили, что тарифы такие же, но могут быть в три раза дороже обычных, если спрос на поездки высокий. На данный момент ограничений по количеству доступных водителей нет — работать могут все, кто имеет разрешение. В будущем условия работы водителей могут корректироваться в зависимости от решений местных властей и Совета обороны.

Что ответили в сервисе. Фото: скрин Телеграфа

В то же время, пояснили, что сервис Uklon работает по принципу динамического ценообразования, то есть стоимость поездки меняется в зависимости от спроса и предложения в реальном времени. Стоимость заказа не может превышать базовый тариф более чем в три раза, поскольку ограничена верхним пределом в приложении. Компания постоянно пересматривает тарифы, чтобы предложить цену, которая будет устраивать водителя и пассажира.

Ответ на цены. Фото: скрин Телеграфа

