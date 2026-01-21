Найбільший обман в історії географії: як з’явилася назва "Гренландія"

Вся правда про назву Гренландії

Останніми тижнями про Гренландію пишуть і говорять чи не всі світові ЗМІ. Усе через те, що Дональд Трамп прагне взяти під контроль цю територію. Сьогодні ми виріши з'ясувати, чому найбільший острів планети, покритий льодом на 84% площі, називається "Зеленою землею". А справді зелена Ісландія носить назву Крижаної країни.

Це не помилка географів, а результат вікінгського маркетингу X століття. "Телеграф" розповідає про історичний курйоз, який народився з відчаю та винахідливості.

У 982 році Ерік Торвальдссон, відомий як Ерік Рудий, після вироку за вбивство відплив на захід від Ісландії. Він знайшов величезний острів, але перед ним постала проблема — як переконати інших поселитись на суворій крижаній землі.

Ерік Рудий приплив до Гренландії. Ілюстративне зображення

Маркетинг, якому понад тисячу років

За сагами, Ерік вважав, що людям захочеться поїхати туди, якщо країна матиме добру назву. Так народилася Гренландія — "Зелена земля". Це не була стовідсоткова брехня. Південь Гренландії у період середньовіччя дійсно був покритий густою трав'янистою рослинністю. Для вікінгів-скотарів зелені пасовища були критично важливими.

Але називати весь гігантський крижаний острів Зеленою землею через кілька зелених ділянок на узбережжі — це вже творчий підхід. План спрацював. За сагами, Ерік відплив з Ісландії з 25 кораблями, з яких лише 14 з 350 поселенцями дісталися до Гренландії.

Гренландія на карті

Географічний парадокс

У цій історії є іронічний поворот. Ісландію назвав "крижаною землею" норман Флокі Вільгердарсон у IX столітті після зимівлі на острові. Він побачив лід у фіордах і дав назву за першим враженням. Насправді Ісландія набагато зеленіша за Гренландію.

Вийшов географічний абсурд. Зелена Ісландія носить назву Крижаної країни. А Гренландія, де понад 84% території покрито льодовиковим панциром товщиною до трьох кілометрів, називається Зеленою землею.

Поселення в Гренландії

Корінні жителі Гренландії — інуїти — називають свою землю Калаалліт Нунаат, що означає "Земля гренландців". Для них ця назва не має зв'язку з кольором.

Маркетинговий хід Еріка Рудого виявився настільки вдалим, що працює вже понад тисячу років. Навіть коли всі знають правду про крижаний острів, його продовжують називати Зеленою землею.

