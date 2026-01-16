Одесу заснувала не Катерина II: як насправді називалося місто за сотні років до захоплення

Правда про заснування міста шість століть тому

Одеса на карті України з'явилася не у 1794 році, як твердить офіційна версія. Місто на березі Чорного моря існувало за сотні років до цієї дати. Воно просто носило інші назви.

"Телеграф" розповість, як називався цей край до перейменування на Одесу, хто контролював ці землі протягом століть, та чому Катерина II у своєму указі сама писала про місто Хаджибей, яке нібито треба було "заснувати".

На момент офіційного "заснування" Одеса мала назву Хаджибей, яку цей край носив протягом багатьох століть. А ще раніше поселення називали Кочубіїв. Катерина II у своєму указі від 27 травня 1794 року про створення військового порту сама писала, що потрібно заснувати порт у місті Хаджибей. Тобто імперія не заснувала нове місто, а захопила існуюче та перейменувала його.

Кочубіїв — найдавніша назва

Вперше про місто згадали у літописі — поселення на березі Чорного моря називали Кочубей, потім назву змінили на Хаджибей. 19 травня 1415 року Ян Длугош задокументував, що шляхтич Коцюба Якушинський заснував на місці Одеси місто Коцюбіїв. Територія входила до складу Великого князівства Литовського.

У різних джерелах це поселення згадується як Кочубей, Коцюбей, Качібей. У 1442 році польський король подарував Кочубіїв подільському старості Теодорику Бучацькому. Тоді ж згадується водна митниця в Кочубійові на морському березі. Це свідчить, що тут працював порт.

Хаджибей — турецька доба

До захоплення Російською імперією Одеса називалася Хаджибей. Це було поселення із замком та стоянкою для суден. Османська імперія контролювала це місце і розвивала його як стратегічний пункт.

Хаджибей на Загальній мапі України 1648 р. Ґійома Левасера де Боплана

"Хаджибей", 1899 рік. Картина Геннадія Ладиженського

У 1764 році турки почали будувати велику пристань, активно використовуючи назву Хаджибей чи навіть Ходжибей. Назва означає "достойник, що зробив паломництво — хадж до Мекки". Місто мало важливе значення для торгівлі зерном.

Фортеця Єні-Дунья — "Новий світ" над затокою

У 1764 році Османська імперія збудувала фортецю Єні-Дунья на березі Одеської затоки біля поселення Хаджибей. Назва перекладається як "Новий світ". Фортеця здіймалася над крутим приморським берегом і простягалася приблизно від Воронцовського палацу до середини Приморського бульвару.

Споруда мала чотирикутну форму з високою стіною, бійницями та круглими вежами. 14 вересня 1789 року фортецю взяло російське військо. У штурмі брали участь чорноморські козаки під проводом кошового отамана Захарія Чепіги.

Від Хаджибея до Одеси: перейменування без указу

14 вересня 1789 року фортецю Єні-Дунья взяло російське військо. Штурмом керував генерал Йосип Дерибас разом із чорноморськими козаками під проводом кошового отамана Захарія Чепіги. Місто Хаджибей перейшло під контроль Російської імперії.

Катерина II у своєму указі від 27 травня 1794 року про створення військового порту сама писала, що потрібно заснувати порт у місті Хаджибей. Тобто навіть через п'ять років після захоплення місто все ще носило турецьку назву. Але незабаром його перейменували.

Вперше назва "Одеса" з'являється у 1795 році в указі про заснування Вознесенської губернії. Там було написано, що до складу губернії входить "Одеса, татарами Гаджибей іменований". Всі спроби істориків відшукати юридичний документ про перейменування Гаджибея на Одесу були марними.

План Одеської фортеці (ліворуч) та нових міських кварталів (праворуч) у місті, 1797 рік

Є теорія, що недалеко від сучасної Одеси було невелике поселення стародавніх греків Одессос. Саме через це грецьке місто російська влада могла обрати таку назву для захопленого Хаджибея. Але це лише одна з версій, яка не має документального підтвердження.

Дерибаса вважають засновником Одеси, хоча насправді він лише захопив місто, яке існувало тут щонайменше з 1415 року. Імперія просто перейменувала Хаджибей та приписала собі його створення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Запоріжжя перейменували ще сто років тому. Ми розповідали, як місто повернуло своє ім’я та що цьому передувало.