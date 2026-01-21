Самый большой обман в истории географии: как появилось название "Гренландия"

Вся правда о названии Гренландии

В последние недели о Гренландии пишут и говорят чуть ли не все мировые СМИ. Все потому, что Дональд Трамп стремится взять под контроль эту территорию. Сегодня мы решили выяснить, почему самый большой остров планеты, покрытый льдом на 84% площади, называется "Зеленой землей". А на самом деле зеленая Исландия носит название Ледяной страны.

Это не ошибка географов, а итог викингского маркетинга X века. "Телеграф" рассказывает об историческом курьезе, родившемся из отчаяния и изобретательности.

В 982 году Эрик Торвальдссон, известный как Эрик Рыжий, после приговора за убийство отплыл к западу от Исландии. Он нашел огромный остров, но перед ним встала проблема — как убедить других поселиться на суровой ледяной земле.

Маркетинг, которому более тысячи лет

По сагам, Эрик считал, что людям захочется поехать туда, если у страны будет хорошее название. Так родилась Гренландия — "Зеленая земля". Это не была стопроцентная ложь. Юг Гренландии в период средневековья действительно был покрыт густой травянистой растительностью. Для викингов-скотоводов зеленые пастбища были критически важны.

Но называть весь гигантский ледяной остров зеленой землей через несколько зеленых участков на побережье — это уже творческий подход. План сработал. По сагам, Эрик отплыл из Исландии с 25 кораблями, из которых только 14 из 350 поселенцами добрались до Гренландии.

Географический парадокс

В этой истории есть иронический поворот. Исландию назвал "ледяной землей" норманн Флоки Вильгердарсон в IX веке после зимовки на острове. Он увидел лед в фьордах и дал название по первому впечатлению. На самом деле Исландия гораздо зеленее Гренландии.

Получился географический абсурд. Зеленая Исландия носит название Ледяной страны. А Гренландия, где более 84% территории покрыто ледниковым панцирем толщиной до трех километров, называется Зеленой землей.

Коренные жители Гренландии – инуиты – называют свою землю Калааллит Нунаат, что означает "Земля гренландцев". Для них это название не имеет связи с цветом.

Маркетинговый ход Эрика Рудого оказался настолько удачным, что работает уже более тысячи лет. Даже когда все знают правду о ледяном острове, его продолжают называть Зелёной землей.

