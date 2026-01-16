В Україні вже до -23, а чи буде потепління? Синоптик дав цікавий прогноз

Арктичний холод не відступає: Україна опинилася під дією наповненого полярним повітрям антициклону, а температура впала на 13 градусів нижче норми

Україну накрила хвиля сильних морозів. Місцями температура повітря сягнула -23 градусів.

Чи чекати потепління найближчим часом розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі журналістам "Телеграфу". "Синоптична ситуація підтверджує: найближча перспектива — лише посилення морозів!" — повідомив синоптик.

За його словами, лівобережна частина Черкащини вже четверту добу залишається епіцентром холоду. Температура повітря в регіоні опустилася значно нижче норми. Середньодобові показники тримаються на позначці 11-15 градусів морозу, що на 9-13 градусів холодніше за звичайні для цього періоду значення.

Вночі 16 січня термометри показали 20 градусів нижче нуля, а біля снігового покриву зафіксували 23 градуси морозу — це найнижчий показник з початку зими. Сніг захищає посіви від вимерзання, однак не всі регіони мають такий захист — якщо Черкащина знаходиться на межі снігового покриву, то на Полтавщині та Кіровоградщині снігу майже немає. Тому зимуючі рослини там залишилися без природного захисту.

Віталій Постригань звернув увагу на цікаве спостереження: сьогодні вранці у західній частині Норвегії, в місті Флорьо, температура становила плюс 7 градусів. "Ми наче помінялись місцями зі звиклими до холоду скандинавами, однак нічого дивного — на календарі зима", — зазначив синоптик.

Погода у місті Флорьо

Причиною тривалих морозів є потужний антициклон над Євразією. Це погодне утворення, яке називають центральноазійським або сибірським антициклоном, розташувалося від Далекого Сходу до Афін — відстань становить близько 7 тисяч кілометрів. Він блокує тепле повітря з Атлантики і водночас відкриває шлях для полярного холоду в Україну.

Сибірський антициклон простягнувся на 7 тисяч кілометрів

Синоптик прогнозує, що морози триматимуться щонайменше ще тиждень. "У ніч з 17 на 20 січня температура опуститься до 15-20 градусів морозу, місцями до 25 градусів, вдень очікується 9-14 градусів нижче нуля. Опадів не передбачається, на дорогах місцями можлива ожеледиця", — каже синоптик.

Погода в Україні 20 січня - Укргідрометцентр

За попередніми оцінками Віталія Постриганя, Україна залишатиметься під впливом сухого континентального повітря з сильними морозами до 25 січня. Потепління можливе лише тоді, коли антициклон послабить свої позиції.

"Телеграф" також повідомляв, що в деякі області йде потепління. Такої холодної зими не було давно.