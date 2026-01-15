Місце тусовок елітної молоді і не тільки. Як виглядав легендарний ресторан "Рубін" (фото)

Заклад пропрацював майже двадцять років

У Дніпрі в радянські часи було не так багато цікавих та популярних ресторанів, але в їх перелік точно входив "Рубін". Пік його слави припав на 70-80-ті роки.

"Телеграф" розповість, що сталось з "Рубіном" у Дніпрі та в чому була його особливість. Зауважимо, що знаходився цей ресторан по вулиці Янгеля (Свободи).

Ресторан "Рубін" у Дніпрі відкрили у 70-ті роки. Його площа вже на той момент вражала, адже становила майже 900 квадратних метрів. Розміститись у ній могли понад 200 осіб. В середині ресторан не вирізнявся помпезним лоском, але його родзинкою була жива музика майже щовечора.

Ресторан "Рубін" у 1970-ті

Вдень у "Рубіні" обідали співробітники сусідніх установ, іноді забігали студенти. А ввечері тут починалось справжнє життя, адже грала жива музика у виконанні оркестру. Офіціанти подавали смачні напої та нескладні страви. Цей заклад був популярний не тільки серед елітної молоді, а й досить поважних людей, які не шкодували грошей на відпочинок. На вихідних досить часто зали ресторану орендували для проведення весіль чи навіть випускних вечорів.

Ресторан "Рубін" у 1970-ті

Однак не довго трималась слава "Рубіну, вже з 1990-х ресторан почав занепадати. Поступово клієнтів ставало все менше. Однією з ймовірніших причин можна вважати те, що у 90-ті були скрутні часи для суспільства, а стрибок цін не дозволяв людям ходити по ресторанах. Згодом ресторан "Рубін" закрився.

Ресторан "Рубін" зсередини

На його місці відкрили нічний клуб "Molinari", який працював у форматі кафе-бару. Вдень тут подавали обіди та гарячі напої, а ввечері відкривали більярдну зону. У ніч п'ятниці та суботи проводили дискотеки. Однак вже у 2010 році клуб закрився.

Зараз будівля колишнього ресторану "Рубін" порожня і поступово руйнується. Відділення пошти перенесли, продовжує працювати лише перукарня.

Будівля колишнього ресторану "Рубін" руйнується. Фото: Facebook/Паша Аношин

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Харкові є кондитерська, що працює в будівлі кабаре.