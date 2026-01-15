Место тусовок элитной молодежи и не только. Как выглядел легендарный ресторан "Рубин" (фото)

Заведение проработало почти двадцать лет

В Днепре в советское время было не так много интересных и популярных ресторанов, но в их перечень точно входил "Рубин". Пик его славы пришелся на 70-80-е годы.

"Телеграф" расскажет, что произошло с "Рубином" в Днепре и в чем была его особенность. Заметим, что этот ресторан был на улице Янгеля (Свободы).

Ресторан "Рубин" в Днепре открыли в 70-е годы. Его площадь уже к тому моменту поражала, ведь составляла почти 900 квадратных метров. Разместиться на ней могли более 200 человек. В середине ресторан не отличался помпезным лоском, но его изюминкой была живая музыка почти каждый вечер.

Ресторан "Рубин" в 1970-е

Днем в "Рубине" обедали сотрудники соседних учреждений, иногда забегали студенты. Вечером здесь начиналась настоящая жизнь, ведь играла живая музыка в исполнении оркестра. Официанты подавали вкусные напитки и блюда. Это заведение было популярно не только среди элитной молодежи, но и достаточно уважаемых людей, которые не жалели денег на отдых. На выходных часто залы ресторана арендовали для проведения свадеб или даже выпускных вечеров.

Ресторан "Рубин" в 1970-е

Однако не долго держалась слава "Рубина", уже с 1990-х ресторан начал приходить в упадок. Постепенно клиентов становилось все меньше. Одной из вероятных причин можно считать то, что в 90-е были трудные времена для общества, а скачок цен не позволял людям ходить по ресторанам. Впоследствии ресторан "Рубин" закрылся.

Ресторан "Рубин" внутри

На его месте открыли ночной клуб "Molinari", работавший в формате кафе-бара. Днем подавали обеды и горячие напитки, а вечером открывали бильярдную зону. Вечером в пятницу и субботу проводили дискотеки. Однако уже в 2010 году клуб закрылся.

Сейчас здание бывшего ресторана "Рубин" пустое и постепенно разрушается. Отделение почты перенесли, продолжает работать только парикмахерская.

Здание бывшего ресторана "Рубин" рушится. Фото: Facebook/Паша Аношин

