Кому найскладніше підтвердити відстрочку: три найпроблемніші категорії

Коли закон працює проти військовозобов'язаних, пояснив адвокат та юрист

Не всім військовозобов’язаним легко отримати відстрочку від мобілізації. Деякі категорії стикаються з особливо складними вимогами та бюрократією, і не завжди зрозуміло, чому їм відмовляють.

На ці запитання відповів юрист та адвокат Роман Сімутін у бліцінтерв'ю для "Телеграфу". Найбільші труднощі з підтвердженням відстрочки від мобілізації виникають у трьох категорій військовозобов’язаних.

Детальніше читайте у матеріалі: "Що змінилося у мобілізації у 2026 році: чому рахунки більше не блокують і де система дала збій".

Підстави для оформлення відстрочки. Фото: Facebook

Хто стикається з найбільшими проблемами

Тож, перша категорія — ті, хто доглядає за батьками. Друга — батьки трьох дітей від різних шлюбів. Третя — люди, чиї батьки мають інвалідність першої або другої групи.

За його словами, постійний догляд не залежить від віку. Якщо є висновок лікарсько-консультаційної комісії, що мати, батько або дружина потребують постійного догляду, людина має право на відстрочку. Вік особи, за якою здійснюється догляд, значення не має.

Проблеми виникають також через формальні труднощі. За законом, відстрочка передбачена для тих, чиї батьки мають інвалідність першої або другої групи, але часто процес оформлення ускладнений бюрократією. У багатьох випадках вимагають зайві документи і умови, що ускладнюють отримання відстрочки.

Часто військовозобов’язаним відмовляють без пояснення причин. У документах не вказують підстави, через що люди залишаються без чіткої відповіді та змушені повторно проходити процедури.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що висновки ВЛК розглядатимуть по-новому.