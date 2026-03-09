"Влад Яма постарів": Потап показав свіже фото з США та нарвався на негатив

Схоже, будь-який допис Потапа сьогодні миттєво перетворюється на привід для жартів та мемів

Відомий український репер Потап, якого нещодавно висміяли на тлі загостреної ситуації на Близькому Сході, знову опинився під хвилею критики у соцмережах. Артист опублікував свіже фото зі США, де нині мешкає, однак замість компліментів отримав шквал саркастичних коментарів від українців.

Свіжим знімком зі Штатів Потап поділився у Threads. Дехто з користувачів навіть порівняв Потапа з постарілим танцівником Владом Ямою, який також живе у США.

Втім значна частина коментарів була присвячена не зовнішності Потапа, а його життю за кордоном під час війни. Користувачі соцмереж відверто кепкують із публічної активності артиста.

Хтось згадав про те, що Потап в інтерв'ю Юрію Дудю запевняв, що "заочно" записався до лав ТрО через батька, перебуваючи за кордоном. А хтось покепкував з того, що ні він, ні Настя Каменських не розмовляють українською.

"О, тероборона під’їхала";

"Бачите, яка в них сім'я. Одна іспанською, інший англійською. Українську так і не вдалося вивчити. Оце мова тяжка";

"Потапу дійсно важко в соцмережах".

У центрі критики Потап з'явився вже не вперше. Після початку повномасштабної війни багато українців дорікали йому за перебування за кордоном. Додаткову хвилю обговорень викликало і його інтерв’ю російському опозиційному журналісту Юрію Дудю.

