"Влад Яма постарел": Потап показал свежее фото из США и нарвался на негатив

Похоже, любой пост Потапа сегодня мгновенно превращается в повод для шуток и мемов

Известный украинский рэпер Потап, недавно высмеявшийся на фоне обостренной ситуации на Ближнем Востоке, снова оказался под волной критики в соцсетях. Артист опубликовал свежее фото из США, где живет, однако вместо комплиментов получил шквал саркастических комментариев от украинцев.

Свежим снимком из Штатов Потап разделился в Threads. Некоторые из пользователей даже сравнили Потапа с "постаревшим" танцовщиком Владом Ямой, который также живет в США.

Впрочем, значительная часть комментариев была посвящена не внешности Потапа, а его жизни за границей во время войны. Пользователи соцсетей откровенно насмехаются над публичной активностью артиста.

Кто-то вспомнил о том, что Потап в интервью Юрию Дудю уверял, что "заочно" записался в ряды ТрО через отца, находясь за границей. А кто-то посмеялся над тем, что ни он, ни Настя Каменских не разговаривают на украинском.

"О, терроборона подъехала";

"Видите, какая у них семья. Одна на испанском, другой на английском. Украинский так и не удалось выучить. Вот язык тяжелый";

"Потапу действительно тяжело в соцсетях".

Фото: threads

Фото: threads

Фото: threads

В центре критики Потап появился уже не в первый раз. После начала полномасштабной войны многие украинцы упрекали его за пребывание за границей. Дополнительную волну обсуждений вызвало и его интервью российскому оппозиционному журналисту Юрию Дудю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит роскошный особняк Потапа и Каменских. Этот дом они выставили на продажу.