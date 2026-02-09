Не за всі гроші світу: що подарувати за 500 грн на День Валентина

Є сім варіантів подарунків на маленький бюджет

Перед Днем святого Валентина багато людей починають шукати подарунок, який буде особливим, бюджетним і запам’ятається надовго. Серед популярних варіантів є як символічні сувеніри, так і подарунки, пов’язані зі спільними емоціями та спогадами.

Про цікаві ідеї подарунків до свята розповів "Телеграф". Серед варіантів можна знайти подарунки на різний смак.

Один із популярних варіантів — речі, пов’язані зі спільними спогадами або можливістю провести час разом.

Серед подарунків часто обирають вироби з фотографіями, символічні сувеніри або сертифікати на різні враження. Вартість таких презентів може починатися приблизно від 200-500 гривень, залежно від обраного варіанта.

Одним із варіантів подарунка є нічник зі спільним фото. Його можна доповнити гравіюванням із важливою датою або назвою улюбленої пісні. Такий подарунок підійде як для чоловіка, так і для жінки, а його ціна в середньому складає 500 гривень.

Романтичні сувеніри зі спільними фотографіями. Фото: Телеграф

Ще один варіант — брелок-фотоальбом або брелок у вигляді фотоплівки. У ньому можна розмістити багато спільних світлин, які зручно носити із собою. Такий сувенір також підходить для обох партнерів і коштує від 300 гривень.

Подарунки, які допоможуть зберегти спогади. Фото: Телеграф

Популярність мають і фотомагніти на холодильник. Вони можуть мати різні форми та розміри, а також різну кількість фото. Мінімальна вартість таких магнітів починається приблизно від 200 гривень.

Символічні подарунки для закоханих пар. Фото: Телеграф

До подарунків із фотографіями також відносять фотоальбоми, друк спільних знімків на полотні, портрети, замовлені у художника, парні футболки або чашки з фото чи написами. Вартість подібних подарунків стартує від 300 гривень.

Варіанти недорогих подарунків до свята. Фото: Телеграф

Окремою категорією залишаються ігри для двох та чекові книжки з сертифікатами бажань і ідеями побачень.

Подарунки для спільного проведення часу. Фото: EVA

Також можна обрати набір для створення 3D-зліпка рук для двох. Такий сувенір дозволяє зберегти спільний момент у вигляді пам’ятного виробу. Його середня вартість становить близько 500 гривень.

Ідеї подарунків для створення спільних спогадів. Фото: Телеграф

Ще одним варіантом є подарункові сертифікати на різні враження. В Україні працюють сервіси, які пропонують майстер-класи з живопису, миловаріння, створення парфумів, танців, гри на музичних інструментах, гончарства або стрільби. Також можна обрати SPA-процедури, масаж, відвідування квест-кімнат, прогулянки на конях чи квадроциклах або подорожі. Сертифікати можна придбати як для однієї людини, так і для пари. Їхня вартість починається приблизно від 350 гривень.

Приклади подарункових сертифікатів . Фото: bodo

