Не за всі гроші світу: що подарувати за 500 грн на День Валентина
Є сім варіантів подарунків на маленький бюджет
Перед Днем святого Валентина багато людей починають шукати подарунок, який буде особливим, бюджетним і запам’ятається надовго. Серед популярних варіантів є як символічні сувеніри, так і подарунки, пов’язані зі спільними емоціями та спогадами.
Про цікаві ідеї подарунків до свята розповів "Телеграф". Серед варіантів можна знайти подарунки на різний смак.
Один із популярних варіантів — речі, пов’язані зі спільними спогадами або можливістю провести час разом.
Серед подарунків часто обирають вироби з фотографіями, символічні сувеніри або сертифікати на різні враження. Вартість таких презентів може починатися приблизно від 200-500 гривень, залежно від обраного варіанта.
Одним із варіантів подарунка є нічник зі спільним фото. Його можна доповнити гравіюванням із важливою датою або назвою улюбленої пісні. Такий подарунок підійде як для чоловіка, так і для жінки, а його ціна в середньому складає 500 гривень.
Ще один варіант — брелок-фотоальбом або брелок у вигляді фотоплівки. У ньому можна розмістити багато спільних світлин, які зручно носити із собою. Такий сувенір також підходить для обох партнерів і коштує від 300 гривень.
Популярність мають і фотомагніти на холодильник. Вони можуть мати різні форми та розміри, а також різну кількість фото. Мінімальна вартість таких магнітів починається приблизно від 200 гривень.
До подарунків із фотографіями також відносять фотоальбоми, друк спільних знімків на полотні, портрети, замовлені у художника, парні футболки або чашки з фото чи написами. Вартість подібних подарунків стартує від 300 гривень.
Окремою категорією залишаються ігри для двох та чекові книжки з сертифікатами бажань і ідеями побачень.
Також можна обрати набір для створення 3D-зліпка рук для двох. Такий сувенір дозволяє зберегти спільний момент у вигляді пам’ятного виробу. Його середня вартість становить близько 500 гривень.
Ще одним варіантом є подарункові сертифікати на різні враження. В Україні працюють сервіси, які пропонують майстер-класи з живопису, миловаріння, створення парфумів, танців, гри на музичних інструментах, гончарства або стрільби. Також можна обрати SPA-процедури, масаж, відвідування квест-кімнат, прогулянки на конях чи квадроциклах або подорожі. Сертифікати можна придбати як для однієї людини, так і для пари. Їхня вартість починається приблизно від 350 гривень.
