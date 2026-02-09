Не за все деньги мира: что подарить за 500 грн на День Валентина

Есть семь вариантов подарков на маленький бюджет

Перед Днем святого Валентина многие люди начинают искать подарок, который будет особенным, бюджетным и запомнится надолго. Среди популярных вариантов есть как символические сувениры, так и подарки, связанные с общими эмоциями и воспоминаниями.

Об интересных идеях подарков к празднику рассказал "Телеграф". Среди вариантов можно найти подарки на разный вкус.

Один из популярных вариантов – вещи, связанные с общими воспоминаниями или возможностью провести время вместе.

Среди подарков часто выбирают изделия с фотографиями, символические сувениры или сертификаты на различные впечатления. Стоимость таких презентов может начинаться примерно от 200-500 гривен, в зависимости от выбранного варианта.

Одним из вариантов подарка является ночник с совместным фото. Его можно дополнить гравировкой с важной датой или названием любимой песни. Такой подарок подойдет как для мужчины, так и для женщины, а его цена в среднем составляет 500 гривен.

Романтические сувениры с общими фотографиями. Фото: Телеграф

Еще один вариант — брелок-фотоальбом или брелок в виде фотопленки. В нем можно разместить много общих фотографий, которые удобно носить с собой. Такой сувенир также подходит для обоих партнеров и стоит от 300 гривен.

Подарки, которые помогут сохранить воспоминания. Фото: Телеграф

Популярностью пользуются и фотомагниты на холодильник. Они могут иметь различные формы и размеры, а также различное количество фотографий. Минимальная стоимость таких магнитов начинается примерно от 200 гривен.

Символические подарки для влюбленных пар. Фото: Телеграф

К подаркам с фотографиями также относят фотоальбомы, печать совместных снимков на холсте, портреты, заказанные у художника, парные футболки или чашки с фото или надписями. Стоимость подобных подарков стартует от 300 гривен.

Варианты недорогих подарков к празднику. Фото: Телеграф

Отдельной категорией остаются игры для двоих и чековые книги с сертификатами желаний и идеями свиданий.

Подарки для совместного времяпровождения. Фото: EVA

Также можно выбрать набор для создания 3D-слепка рук для двоих. Такой сувенир позволяет сохранить общий момент в виде памятного изделия. Его средняя стоимость составляет около 500 гривен.

Идеи подарков для создания общих воспоминаний. Фото: Телеграф

Еще одним вариантом являются подарочные сертификаты на различные впечатления. В Украине работают сервисы, которые предлагают мастер-классы по живописи, мыловарению, созданию парфюмов, танцам, игре на музыкальных инструментах, гончарству или стрельбе. Также можно выбрать SPA-процедуры, массаж, посещение квест-комнат, прогулки на лошадях или квадроциклах или путешествия. Сертификаты можно приобрести как для одного человека, так и для пары. Их стоимость начинается примерно от 350 гривен.

Примеры подарочных сертификатов. Фото: bodo

