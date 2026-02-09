Укр

Не за все деньги мира: что подарить за 500 грн на День Валентина

Марина Бондаренко
Подарок на 14 февраля
Подарок на 14 февраля. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть семь вариантов подарков на маленький бюджет

Перед Днем святого Валентина многие люди начинают искать подарок, который будет особенным, бюджетным и запомнится надолго. Среди популярных вариантов есть как символические сувениры, так и подарки, связанные с общими эмоциями и воспоминаниями.

Об интересных идеях подарков к празднику рассказал "Телеграф". Среди вариантов можно найти подарки на разный вкус.

Один из популярных вариантов – вещи, связанные с общими воспоминаниями или возможностью провести время вместе.

Среди подарков часто выбирают изделия с фотографиями, символические сувениры или сертификаты на различные впечатления. Стоимость таких презентов может начинаться примерно от 200-500 гривен, в зависимости от выбранного варианта.

Одним из вариантов подарка является ночник с совместным фото. Его можно дополнить гравировкой с важной датой или названием любимой песни. Такой подарок подойдет как для мужчины, так и для женщины, а его цена в среднем составляет 500 гривен.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Романтические сувениры с общими фотографиями. Фото: Телеграф

Еще один вариант — брелок-фотоальбом или брелок в виде фотопленки. В нем можно разместить много общих фотографий, которые удобно носить с собой. Такой сувенир также подходит для обоих партнеров и стоит от 300 гривен.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Подарки, которые помогут сохранить воспоминания. Фото: Телеграф

Популярностью пользуются и фотомагниты на холодильник. Они могут иметь различные формы и размеры, а также различное количество фотографий. Минимальная стоимость таких магнитов начинается примерно от 200 гривен.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Символические подарки для влюбленных пар. Фото: Телеграф

К подаркам с фотографиями также относят фотоальбомы, печать совместных снимков на холсте, портреты, заказанные у художника, парные футболки или чашки с фото или надписями. Стоимость подобных подарков стартует от 300 гривен.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Варианты недорогих подарков к празднику. Фото: Телеграф

Отдельной категорией остаются игры для двоих и чековые книги с сертификатами желаний и идеями свиданий.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Подарки для совместного времяпровождения. Фото: EVA

Также можно выбрать набор для создания 3D-слепка рук для двоих. Такой сувенир позволяет сохранить общий момент в виде памятного изделия. Его средняя стоимость составляет около 500 гривен.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Идеи подарков для создания общих воспоминаний. Фото: Телеграф

Еще одним вариантом являются подарочные сертификаты на различные впечатления. В Украине работают сервисы, которые предлагают мастер-классы по живописи, мыловарению, созданию парфюмов, танцам, игре на музыкальных инструментах, гончарству или стрельбе. Также можно выбрать SPA-процедуры, массаж, посещение квест-комнат, прогулки на лошадях или квадроциклах или путешествия. Сертификаты можно приобрести как для одного человека, так и для пары. Их стоимость начинается примерно от 350 гривен.

Что подарить на 14 февраля до 500 грн
Примеры подарочных сертификатов. Фото: bodo

