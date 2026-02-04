Трамп заявив, що Путін дотримався "енергетичного перемир'я". Чи так це насправді

Американський лідер та Кремль називають однакові дати завершення зупинки обстрілів

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава Росії Володимир Путін нібито дотримав слова та не порушив "енергетичне перемир'я". За його словами, пауза тривала "з неділі до неділі".

Про це Трамп сказав в ході спілкування з журналістами в Білому домі. За його словами, тижнева пауза в обстрілах української енергетики, про яку він особисто просив Путіна, офіційно завершилася в неділю, 1 лютого. Трамп додав, що в Україні "дуже-дуже холодно, але це було в неділю, і він витримав з неділі до неділі".

Пауза була з неділі до неділі. І завершилася. І вони сильно вдарили минулої ночі (3 лютого, — ред.). Путін дотримався свого слова в цьому. Це багато. Один тиждень… Ми б погодилися на будь-який строк", – сказав він

Енергетичне перемир'я — коли мало діяти

З датами зупинки обстрілів через морози, про яку Трамп просив Путіна, з самого початку виникла плутанина. Вперше американський лідер заявив про тижневе перемир'я у четвер, 29 січня. В цьому випадку пауза в обстрілах мала б тривати до 5 лютого.

Втім навіть якщо за словами Трампа, домовленість була з неділі (25 січня) по неділю (1 лютого), то РФ все одно її порушила. Війська Путіна атакували енергооб’єкти в Харкові 26 січня, залишивши частину міста без електропостачання.

Водночас президент України Володимир Зеленський після масованого удару РФ по енергетиці України 3 лютого сказав, що Київ очікує реакції США на ці удари. Він наголосив, що про перемир'я на час сильних морозів просив особисто Трамп, але РФ утрималася від ударів лише на неповних чотири дні (якщо рахувати з 30 січня).

Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики. Неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Це говорить і про все інше, що Росія обіцяє чи ще може пообіцяти. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі? Володимир Зеленський

При цьому у Кремлі, як і Трамп зараз, казали, що перемир'я нібито мало тривати лише до 1 лютого. Розрахунок зрозумілий — Росія вирішила завершити паузу саме перед новою хвилею сильних морозів в Україні.

Перед цим росіяни масовано обстріляли Україну в ніч на 24 січня. Тоді також були морози: вночі близько -10 градусів. Тієї ночі ворог вдарив двома ракетами "Циркон", 12 крилатими Х-22/Х-32, шістьма балістичними — Іскандер-М/С-300, однією авіаракетою Х-59/69 та дронами. Під час цієї атаки вперше за довгий час були використані ракети Х-22/Х-32.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський оголосив про початок енергетичного перемир'я 30 січня. Тієї ночі РФ дійсно не завдавала ударів по енергетиці, але зосередила їх на інших цілях — логістиці та вузлових станціях.