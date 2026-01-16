Був у рейтингу найбагатших українців: як виглядає син Леоніда Кравчука і де він зараз (фото)

Син Кравчука веде закритий спосіб життя

У покійного експрезидента України Леоніда Кравчука, похованого на Байковому цвинтарі, залишився єдиний син Олександр. Він побудував успішний бізнес, але вважає за краще не "світитися" у медійному просторі.

Що відомо:

У покійного Леоніда Кравчука залишився 66-річний син Олександр, який мав велику аграрну компанію

Олександр Кравчук входив до списку "найбагатших українців", але рідко з’являвся на публіці

Який виглядає син Леоніда Кравчука і що про нього відомо

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук все життя прожив у шлюбі з Антоніною Мішуріною, яка подарувала йому сина Олександра. Єдиний спадкоємець народився 21 липня 1959 року, але у відкритих джерелах немає інформації, яку школу він закінчив і де здобув вищу освіту.

Леонід Кравчук разом із дружиною Антоніною

Біографія Олександра Кравчука відома з того моменту, коли він став керувати великою аграрною компанією "Нафком-Агро". Ця фірма входила до десятки найбільших землевласників країни, орендуючи близько 200 тисяч гектарів полів у різних областях України.

Як виглядає син Леоніда Кравчука

Бізнес сина Кравчука був дуже успішним, завдяки йому 2014 року Олександр потрапив до рейтингу "200 найбагатших українців". Його статки оцінювали в 50 мільйонів доларів.

Також Олександр був президентом футбольного клубу "Нафком" (Бровари), який брав участь у першій та другій лігах України. Однак у ЗМІ повідомляли, що у 2009 році він продав клуб за одну гривню.

Спадкоємець першого президента України завжди намагався уникати уваги преси. В інтернеті є лише дві його фотографії: одна з офіційного досьє, а на другий він позує разом із сім’єю – з батьком, матір’ю, дружиною та дітьми. У 2005 році в Олександра народилася онука.

Родина Леоніда Кравчука

У відкритому доступі є інформація, що дружина Олександра працювала у Київському національному університеті, де навчалася їхня донька Марія. А син Андрій працював у рекламному агентстві. Але більше про них нічого невідомо.

Востаннє ім’я Олександра Кравчука з’являлося в пресі у 2011 році. Наразі невідомо, де знаходиться він та його родина.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає син Коломойського. Ми дізналися, що про нього відомо останнім часом.