Був у рейтингу найбагатших українців: як виглядає син Леоніда Кравчука і де він зараз (фото)

Катерина Любимова
Леонід Кравчук Новина оновлена 16 січня 2026, 10:55
Леонід Кравчук. Фото Getty Images

Син Кравчука веде закритий спосіб життя

У покійного експрезидента України Леоніда Кравчука, похованого на Байковому цвинтарі, залишився єдиний син Олександр. Він побудував успішний бізнес, але вважає за краще не "світитися" у медійному просторі.

Що відомо:

  • У покійного Леоніда Кравчука залишився 66-річний син Олександр, який мав велику аграрну компанію
  • Олександр Кравчук входив до списку "найбагатших українців", але рідко з’являвся на публіці

Який виглядає син Леоніда Кравчука і що про нього відомо

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук все життя прожив у шлюбі з Антоніною Мішуріною, яка подарувала йому сина Олександра. Єдиний спадкоємець народився 21 липня 1959 року, але у відкритих джерелах немає інформації, яку школу він закінчив і де здобув вищу освіту.

Леонід Кравчук разом із дружиною Антоніною
Леонід Кравчук разом із дружиною Антоніною

Біографія Олександра Кравчука відома з того моменту, коли він став керувати великою аграрною компанією "Нафком-Агро". Ця фірма входила до десятки найбільших землевласників країни, орендуючи близько 200 тисяч гектарів полів у різних областях України.

Як виглядає син Леоніда Кравчука
Як виглядає син Леоніда Кравчука

Бізнес сина Кравчука був дуже успішним, завдяки йому 2014 року Олександр потрапив до рейтингу "200 найбагатших українців". Його статки оцінювали в 50 мільйонів доларів.

Також Олександр був президентом футбольного клубу "Нафком" (Бровари), який брав участь у першій та другій лігах України. Однак у ЗМІ повідомляли, що у 2009 році він продав клуб за одну гривню.

Спадкоємець першого президента України завжди намагався уникати уваги преси. В інтернеті є лише дві його фотографії: одна з офіційного досьє, а на другий він позує разом із сім’єю – з батьком, матір’ю, дружиною та дітьми. У 2005 році в Олександра народилася онука.

Леонід Кравчук разом із дружиною, сином та онуками
Родина Леоніда Кравчука

У відкритому доступі є інформація, що дружина Олександра працювала у Київському національному університеті, де навчалася їхня донька Марія. А син Андрій працював у рекламному агентстві. Але більше про них нічого невідомо.

Востаннє ім’я Олександра Кравчука з’являлося в пресі у 2011 році. Наразі невідомо, де знаходиться він та його родина.

