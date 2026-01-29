Тепер без Віткоффа: Рубіо розкрив нові деталі майбутніх переговорів по Україні

Питання Донбасу може стати головною темою зустрічі

Новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні пройде без спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера. Запланована зустріч буде двосторонньою — між Москвою та Києвом.

Що треба знати:

США можуть приєднатись до зустрічі 1 лютого, якщо буде треба

Головне питання майбутніх переговорів — територіальне

Білий дім намагається знайти компроміс щодо Донеччини для обох сторін

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо. Зауважимо, що майбутній раунд переговорів запланований на 1 лютого.

"Стів Віткофф і Джаред Кушнер не братимуть участі в новому раунді переговорів щодо миру в Україні. Зустріч буде двосторонньою, між Росією та Україною", — сказав Рубіо.

Стів Віткофф

Джаред Кушнер

Він додав, що США можуть долучитись до переговорів за потреби. Наразі Вашингтон переконаний, що єдине питання, яке слід вирішити Україні та РФ, — це територіальне. Йдеться саме про претензії Москви на Донеччину. Рубіо наголошує, що Білий дім шукає компроміс, який підійшов би обом сторонам, але не все так легко.

"Це міст, який ми ще не перейшли. Розрив усе ще існує, але принаймні нам вдалося звести весь спектр проблем до одного центрального питання", — каже держсекретар США.

Що відомо про мирні переговори

З початку повномасштабного вторгнення відбулось кілька двосторонніх та тристоронніх зустрічей між Україною, США та Росією. Здебільшого це були зустрічі у форматі Вашингтон-Москва та Вашингтон-Київ. Однак 23-25 січня відбулась масштабна зустріч Україна-Росія-США, коли усі три сторони сиділи за столом переговорів. Одним з найголовніших і найважчих питань цих переговорів було територіальне.

Нагадаємо, що до української делегації входять:

Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації.

Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України.

Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України.

Бевз Олександр Олександрович – радник кабінету президента України Офісу президента України.

Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України.

Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Поклад Олександр Валентинович – перший заступник голови Служби безпеки України.

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США заговорили про близьку зустріч президента України Володимира Зеленського і лідера Росії Володимира Путіна.