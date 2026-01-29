Теперь без Уиткоффа: Рубио раскрыл новые детали предстоящих переговоров насчет Украины

Вопрос Донбасса может стать главной темой встречи

Новый раунд переговоров по завершению войны в Украине пройдет без спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Запланированная встреча будет двусторонней — между Москвой и Киевом.

Что нужно знать:

США могут присоединиться к встрече 1 февраля, если потребуется

Главный вопрос будущих переговоров – территориальный

Белый дом пытается найти компромисс насчет Донбасса для обеих сторон

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на госсекретаря США Марко Рубио. Заметим, что предстоящий раунд переговоров запланирован на 1 февраля.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в новом раунде переговоров по миру в Украине. Встреча будет двусторонней между Россией и Украиной", — сказал Рубио.

Стив Уиткофф

Джаред Кушнер

Он добавил, что США могут присоединиться к переговорам при необходимости. Вашингтон убежден, что единственный вопрос, который следует решить Украине и РФ, — это территориальный. Речь идет именно о претензиях Москвы на Донецкую область. Рубио отмечает, что Белый дом ищет компромисс, который подошел бы обеим сторонам, но не все так легко.

"Это мост, который мы еще не перешли. Разрыв все еще существует, но, по крайней мере, нам удалось свести весь спектр проблем к одному центральному вопросу", — говорит госсекретарь США.

Что известно о мирных переговорах

С начала полномасштабного вторжения состоялось несколько двусторонних и трехсторонних встреч между Украиной, США и Россией. В основном это были встречи в формате Вашингтон-Москва и Вашингтон-Киев. Однако 23-25 января состоялась масштабная встреча Украина-Россия-США, когда все три стороны сидели за столом переговоров. Одним из самых главных и трудных вопросов этих переговоров был территориальный.

Напомним, что в украинскую делегацию входят:

Умеров Рустем Энверович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации.

Буданов Кирилл Алексеевич – руководитель Офиса президента Украины.

Арахамия Давид Георгиевич – народный депутат Украины.

Бевз Александр Александрович – советник кабинета президента Украины Офиса президента Украины.

Андрей Виктор Гнатов – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Иващенко Олег Иванович – начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Кислица Сергей Олегович – первый заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Острянский Евгений Викторович – первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Залежь Александр Валентинович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины.

Скибицкий Вадим Васильевич – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

