Без шансів? Мерц жорстко відповів на намір України вступити до ЄС у 2027

У Брюсселі вже висловили свою думку щодо цього питання

У Німеччині переконані, що вступ України до Європейського Союзу 1 січня 2027 року неможливий. На думку німецького канцлера Фрідріха Мерца, країна, яка готова приєднатись до ЄС, має відповідати певним критеріям.

Що треба знати:

У Берліні вважають, що вступ до ЄС потребує більше часу, ніж думають в Києві

У Брюсселі готові сприяти наближенню приєднання України до ЄС так швидко, як це можливо

Як пише dpa, на думку Мерца, про вступ України до ЄС в січні 2027 годі й говорити, адже це неможливо. Він переконаний, що будь-яка країна, яка хоче приєднатися до ЄС, має відповідати Копенгагенським критеріям, а цей процес зазвичай займає кілька років.

"Ми можемо повільно наближати Україну до Європейського Союзу. Це завжди можливо, але такий швидкий вступ просто нереальний", — заявив канцлер Німеччини.

Водночас, за даними "Телеграфу", у Брюсселя позиція щодо цього питання незмінна: процес вступу ґрунтується на заслугах, а "Пакет процвітання" не містить привʼязки до жодної конкретної дати вступу для України. Ухвалення будь-яких нестандартних рішень щодо зміни процедури — за лідерами ЄС.

Детальніше у матеріалі "Спочатку — корупція та олігархи: що кажуть європейські джерела про вступ України до ЄС у 2027 році".

"Дійсно, ми вже не раз говорили, що вступ України до ЄС сам по собі є гарантією безпеки, і після досягнення мирної угоди в Україні він стане і складовою добробуту для країни. Що стосується конкретних обговорень із державами-членами, то відповідним майданчиком і форматом для цього є Європейська Рада. Наразі я не можу надати більш чітких орієнтирів з цього приводу", — заявила головна речниця Європейської Комісії Паула Піньо.

Втім інше джерело "Телеграфу" в дипломатичному корпусі ЄС підтверджує пошук "інноваційних рішень", аби наближення України до ЄС відбувалося "так швидко, як це можливо", але без створення прецеденту. Адже в майбутньому інші держави можуть посилатися на український кейс як виняток із правил, і тим самим вимагати поступок для себе.

Фактично вступ до ЄС для будь-якої країни складається з шести кластерів. Однак початок цього процесу мають підтримати всі 27 країн-членів. Україна вже зараз готова до відкриття всіх кластерів.

Кластери для вступу в ЄС

Що Україна вже зробила для вступу в ЄС:

Отримала статус кандидата та розпочала в червні 2024 року офіційні переговори про вступ;

Виконала 4 з 7 ключових рекомендацій Єврокомісії щодо судової реформи, боротьби з корупцією, медіа та захисту прав нацменшин;

Розпочала скринінг законодавства на відповідність європейським нормам;

В Конституції України закріплено курс на членство в ЄС та НАТО.

