Головний ризик не те, що про Україну забудуть: що відбувається навколо Гренландії і на що сподівається ЄС

Україна може стати заручницею ситуації навколо цього стратегічно важливого острову

Трансатлантична напруга навколо Гренландії несподівано перетворюється на серйозний тест для єдності ЄС. Поки європейські лідери намагаються не допустити розколу в діалозі з президентом США Дональдом Трампом, у Брюсселі дедалі гучніше звучать побоювання: конфлікт навколо острова здатен стати важелем тиску США на союзників і поставити українське питання в центр геополітичного торгу.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "Трамп може отримати відповідь з "базуки". Чи буде війна за Гренландію і яка найбільша загроза для України"

Що треба знати:

Євролідери прагнуть зберегти єдність у діалозі з Трампом

Напруга через Гренландію загрожує подальшій підтримці України

Країни ЄС відклали контрзаходи до 1 лютого для розробки стратегії

У найближчий тиждень перед євролідерами постає два основні виклики. По-перше, виступити дійсно єдиним фронтом у діалозі з США. По-друге, нівелювати ризики, які гренландська напруга несе для підтримки України й мирних переговорів під керівництвом американської адміністрації.

При цьому єдність ЄС вже дає тріщину. 18 січня премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, відома прихильним ставленням до американського лідера, провела телефонну розмову з Трампом.

Вона назвала сплеск трансатлантичної напруги, що послідував за військовими навчаннями в Гренландії, провалом у комунікації та непорозумінням, припустивши, що Трампу не сподобалася раптова присутність європейських військ на острові.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що "Китай і Росія, певно, потирають руки", адже саме вони "виграють від розколу між союзниками". На її переконання, суперечка навколо Гренландії не повинна відволікати ЄС від "ключового завдання — допомогти завершити війну Росії проти України".

"Якщо ми хочемо й надалі тримати США у мирному процесі та підтримці України, варто обрати шлях переговорів із Трампом", — каже одне з джерел "Телеграфу" у Брюсселі.

Співрозмовник додає, що найгірший варіант – це якщо Дональд Трамп поставить питання України в центрі шантажу союзників.

У звʼязку з цим країни ЄС не підуть на жодні контрзаходи до 1 лютого, аж допоки не переконаються у серйозності намірів президента США. А два тижні — доволі довгий строк у сучасному світі.

За цей час ЄС має можливість узгодити спільну стратегію, підготувати економічні та дипломатичні інструменти впливу та оцінити, як мінімізувати ризики для підтримки України та трансатлантичної солідарності.

