Без шансов? Мерц жестко ответил на намерение Украины вступить в ЕС в 2027 году

В Брюсселе уже высказали свое мнение по этому вопросу

В Германии убеждены, что вступление Украины в Европейский Союз 1 января 2027 года невозможно. По мнению немецкого канцлера Фридриха Мерца, страна, готовая присоединиться к ЕС, должна отвечать определенным критериям.

Что нужно знать:

В Берлине считают, что вступление в ЕС требует больше времени, чем думают в Киеве

В Брюсселе готовы способствовать приближению присоединения Украины к ЕС так быстро, как это возможно

Как пишет dpa, по мнению Мерца, о вступлении Украины в ЕС в январе 2027 и говорить нечего, ведь это невозможно. Он убежден, что любая страна, желающая присоединиться к ЕС, должна отвечать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

"Мы можем медленно приближать Украину к Европейскому Союзу. Это всегда возможно, но такое быстрое вступление просто нереально", — заявил канцлер Германии.

Фридрих Мерц

В то же время, по данным "Телеграфа", у Брюсселя позиция по этому вопросу неизменна: процесс вступления основывается на заслугах, а "Пакет процветания" не содержит привязки ни к какой конкретной дате вступления для Украины. Принятие любых нестандартных решений по изменению процедуры – за лидерами ЕС.

"Действительно, мы уже не раз говорили, что вступление Украины в ЕС само по себе является гарантией безопасности, и после достижения мирного соглашения в Украине оно станет и составной частью благосостояния для страны. Что касается конкретных обсуждений с государствами-членами, то соответствующей площадкой и форматом для этого является Европейский Совет. Пока я не могу предоставить более четкие ориентиры по этому поводу", — заявила главный представитель Европейской Комиссии Паула Пиньо.

Впрочем, другой источник "Телеграфа" в дипломатическом корпусе ЕС подтверждает поиск "инновационных решений", чтобы приближение Украины к ЕС происходило "так быстро, как это возможно", но без создания прецедента. Ведь в будущем другие государства могут ссылаться на украинский кейс как исключение из правил и тем самым требовать уступок для себя.

Фактически вступление в ЕС для любой страны состоит из шести кластеров. Однако начало этого процесса должны поддержать все 27 стран-членов. Украина уже сейчас готова к открытию всех кластеров.

Кластеры для вступления в ЕС

Что Украина уже сделала для вступления в ЕС:

Получила статус кандидата и начала в июне 2024 официальные переговоры о вступлении;

Выполнила 4 из 7 ключевых рекомендаций Еврокомиссии по судебной реформе, борьбе с коррупцией, медиа и защите прав нацменьшинств;

Начала скрининг законодательства на соответствие европейским нормам;

В Конституции Украины закреплен курс на членство в ЕС и НАТО.

