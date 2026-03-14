Українці помітили дивне явище у деяких містах. Що це може бути (відео)

Користувачі вже назвали причини

Щонайменше у двох містах українці побачили дивне явище. Вулицями Чернівців та Львова нібито прокотились піщані бурі.

Як повідомляють місцеві канали, чимало авто вкрило пилом. Точна причина цього явища не відома, але користувачі вже озвучили свої припущення.

На опублікованому відео з Чернівців видно, що дорога буквально вкрита піском та брудом, а повітря, як у тумані. Схожу ситуацію зафіксували й у Львові. Там на проїжджій частині чимало авто покрились великим шаром пилу, а повітря виглядає нечистим.

У коментарях користувачі припустили, що це несправжні піщані бурі. Ймовірніше пил на вулиці обумовлений тим, що взимку дороги рясно посипали від ожеледиці, а зараз не прибрали ці суміші та пісок. Тому сильні пориви вітру підіймають його у повітря та розносять по місту. Люди писали:

Пов'язано в першу чергу з посипанням пісчано-соляною сумішшю під час ожеледиці. Тоді були незадоволені, що мало посипають, зараз, що піщані бурі. Постійно незадоволені.

Комунальники змітають пил з тротуарів на дороги. І це навіть у центрі міста. Спецмашини повинні чистити дороги, але як їх чистити, якщо все узбіччя зайняте припаркованими машинами.

Все логічно. В Сахарі сніг випав. А в нас піщані бурі.

Для довідки

Піщана або пилова буря — це атмосферне явище, при якому сильний вітер (зазвичай >10 м/с) піднімає з сухої земної поверхні велику кількість піску, пилу або часток ґрунту, переносячи їх на значні відстані та значно погіршуючи видимість. Явище характерне для пустель, напівпустель та степів.

Однак у березні 2025 року та квітні 2024 року в Україні фіксували потужні пилові бурі. Тоді їх обумовило перенесення дрібних частинок піску з Каспійської низовини, сходу та південного сходу.

