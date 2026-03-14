"Фальшива Меланія". Нове відео з дружиною Трампа сколихнуло мережу

В американців виникли питання про зовнішність першої леді

Теорія змови про двійника першої леді США отримала новий виток популярності. Відеозапис, зроблений під час від’їзду подружжя Трампів до їхнього маєтку у Флориді, змусив американців буквально під мікроскопом вивчати риси обличчя Меланії, зображеної на задньому сидінні президентського лімузина.

Все почалося в п’ятницю, 13 березня, при виході подружжя з літака Air Force One, повідомляє "Телеграф". Коли броньований автомобіль президента, відомий як "Звір", проїжджав повз камери, в об’єктив потрапила Меланія Трамп. Однак те, що побачили люди, викликало не захват, а безліч питань.

Соцмережі миттєво наповнилися скриншотами та порівняннями, автори яких стверджують: жінка у машині — не та, за кого себе видає. У мережі наполягають, що структура вилиць і підборіддя на відео відрізняється від звичного вигляду дружини Трампа. При цьому перша леді чомусь була у масивних сонячних окулярах у темну пору доби.

Чутки про "фальшиву Меланію" відновилися, і ігнорувати докази стає дедалі складніше. Ми говоримо про першу леді Сполучених Штатів — саму фотографовану жінку у світі — і все-таки щоразу, коли вона виходить із "Звіра", будова кісток, хода та сонцезахисні окуляри здаються лише на кілька міліметрів не такими, як на фото. Це не змова, коли це відбувається прямо у вас на очах. Хай то протокол безпеки або просто повна відсутність інтересу до цієї ролі, громадськість заслуговує знати, чи дійсно людина, яка представляє Східне крило, та за кого ми голосували пишуть у мережі

Чому вона завжди носить сонцезахисні окуляри вночі? запитав інший користувач

Фото: Getty Images

Це вже не вперше, коли ім’я Меланії з’являється в обговореннях про "двійників". Ще під час першого президентського терміну Трампа почали поширюватися чутки про так звану "фальшиву Меланію" — жінку-двійника, яка нібито відвідує публічні заходи замість неї. Як аргументи наводили деякі відмінності у зовнішності та манері поведінки. Під час передвиборчої кампанії Трампа у 2024 році такі розмови почали з’являтися ще частіше.