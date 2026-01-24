Нащо Трампу Гренландія, пояснив військовий експерт: "Найближча відстань до Росії"

США розглядають Гренландію як щит

Гренландія потрібна США не через корисні копалини, а з безпекових міркувань. Ця територія має унікальне розташування.

Як пояснив "Телеграфу" військовий експерт Олег Старіков, це стратегічна локація, з якої зручно оборонятися та атакувати. "З цієї точки, з самої Гренландії, по-перше — найближча відстань до Росії, а по-друге — якщо Росія запускатиме ракети на Америку через Арктику звідти, то за 11 хвилин їх потрібно вже буде збивати. Тож ціль — встановлення систем протиракетної оборони", — наголосив він.

Гренландія на карті відносно США та Росії

І чим сильніше Росія розвиває технології, тим потрібніша США ця територія для систем ППО. Наприклад "Орєшнік"/"Кедр" долетить до Нью-Йорка при запуску з Гренландії за 7-8 хвилин.

Зазначимо, що Арктична зона позбувається своїх льодовиків через глобальну зміну клімату, і на неї претендують одразу кілька великих геополітичних гравців із США, Китаєм та Росією включно. Окрім стратегічного положення, в Арктиці є чимало ресурсів.

