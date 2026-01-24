Зачем Трампу Гренландия, объяснил военный эксперт: "Ближайшее расстояние до России"

США рассматривают Гренландию как щит

Гренландия нужна США не из-за полезных ископаемых, а по соображениям безопасности. Эта территория имеет уникальное месторасположение.

Как пояснил "Телеграфу" военный эксперт Олег Стариков, это стратегическая локация, с которой удобно обороняться и атаковать. "С этой точки, из самой Гренландии, во-первых — ближайшее расстояние до России, а во-вторых — если Россия будет запускать ракеты на Америку через Арктику оттуда, то через 11 минут их нужно уже будет сбивать. Поэтому цель — установление систем противоракетной обороны", — подчеркнул он.

Гренландия на карте по отношению к США и России.

И чем сильнее Россия развивает технологии, тем нужнее США эта территория для систем ПВО. К примеру "Орешник"/"Кедр" долетит до Нью-Йорка при запуске из Гренландии за 7-8 минут.

Отметим, что Арктическая зона избавляется от своих ледников из-за глобального изменения климата, и на нее претендуют сразу несколько крупных геополитических игроков из США, Китаем и Россией включительно. Кроме стратегического положения, в Арктике есть немало ресурсов.

