Три українські імені з "відьомською" енергетикою: перевірте себе та подруг

У жінок із такими іменами є магічна сила, переконані езотерики.

Наявність магічних здібностей визначається багатьма чинниками. Це і особлива зовнішність та манера поведінки чи навіть одяг. Але не всі знають, що є три жіночі імені, володарки яких обов’язково пов’язані з потойбічною силою. А хтось прямо називає їх відьмами.

Пам’ятаєте Фібі, Прю та Пайпер? Цей старенький серіал не відображає реальності в тому сенсі, що українські дівчата з чарівними здібностями мають найпоширеніші імена. Принаймні так вважають вітчизняні езотерики та мольфари.

У народних віруваннях існують такі переконання, проте наукового підтвердження вони не мають

Отже, як звати українську відьму? На першому місці стоїть ім’я Ганна. Такі жінки мають від природи "легку руку", її слова можуть збуватися в найневідповідніший час, тому тітку Аню краще не злити.

На другому місці – Олена. Це ім’я отримує особа легка, світла, приваблива для будь-якої незвичайної енергії, з якою, до речі, вона легко знаходить спільну мову.

Третє ім’я – це Юлія. Дівчата з цим ім’ям знають, чого хочуть, а якщо не знають, то пошлють подалі того, хто наважиться їм щось радити. Вони й самі знайдуть свою дорогу за допомогою чуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які речі варто викинути з дому, щоб позбавитися бід і проблем у житті.