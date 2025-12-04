Взяла інше ім’я та працює у галереї: де живе і як виглядає позашлюбна дочка Путіна

Дочка Путіна, ймовірно, весь час перебуває під наглядом особистої охорони

Володимир Путін – президент Росії, який розпочав повномасштабну війну в Україні. Він ретельно приховує своє особисте життя, а особливо дітей, яких він може мати вже декілька. Нещодавно журналісти "зловили" на вулиці позашлюбну дочку Путіна Луїзу Розову та поставили їй кілька запитань.

Що варто знати:

Ймовірна позашлюбна дочка Путіна, Луїза Розова, живе у Франції та працює у галереї

Її мати, Світлана Кривоногих, раптово розбагатіла після народження Луїзи у 2003 році

Дівчина не підтверджує батьківство Путіна, але й не спростовує його

"Телеграф" розповідає, що відомо про дівчину, яку називають позашлюбною дочкою російського президента, як вона виглядає і де живе.

Луїза Розова – позашлюбна дочка Путіна?

Перший аргумент на користь того, що Луїза справді дочка Путіна — це її зовнішність. Вона справді схожа на батька-президента, особливо якщо порівнювати його фото у молодості зі знімками дівчини.

Ще один аргумент — вона жодного разу не спростувала цю інформацію у спілкуванні з журналістами ТСН. Вони "впіймали" її в Парижі після презентації в галереї і поставили кілька запитань. Проте дівчина жодного разу не підтвердила та не спростувала інформацію, що Путін її батько.

До речі, це не єдине розслідування про Луїзу Розову. Раніше журналісти видання BILD з’ясували, що доньку Путіну народила його коханка Світлана Кривоногих. Жінка привернула увагу преси через те, що раптово розбагатіла та веде розкішний спосіб життя незрозуміло на які гроші.

Як виявилося, 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі Світлана народила дочку російському президентові. Її назвали Єлизавета Кривоногих, зараз їй 22 роки. Тепер спадкоємиця диктатора живе в Парижі під іншим ім’ям — Луїза Розова.

Відомо, що дівчина закінчила художню академію та організовувала антивоєнні виставки у Парижі. Зараз вона працює у галереї L gallery, яка знаходиться поза туристичними маршрутами.

На питання про те, чому Луїза живе не в Москві, а в "загниваючій" Європі, у країні (Франція), яка входить до НАТО, вона відповіла, що ухвалила таке рішення у студентські роки. Також у спілкуванні з журналістами Луїза сказала, що їй дуже шкода через те, що відбувається в Україні.

